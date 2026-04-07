4歲就近視250度！幼兒整天看手機 醫師示警：恐影響成年

豐原大學眼科執行院長徐浩恩表示，昨晚有多位幼兒和家長帶學校發的視力不良通知單到診檢查，他發現一名4歲小班幼兒近視已250度，另一名大班近視525度，詢問家長才知，二名幼兒經常整天看手機、平板配飯吃；他提醒幼兒近視，未來近視度數增加的愈快，成年後近視度數愈深。

徐浩恩院長說，昨晚有多位家長帶幼兒拿學校發的視力不良通知單，來診檢查，他驚訝發現，一位小班近視250度，另一位大班近視已經到525度，他問家長，孩子平時有沒有看電視和手機平板，結果都有，而且經常整天看、手機配飯吃。

他說依醫學研究，高度近視超過500度以上，未來罹患白內障、青光眼、黃斑部病變、視網膜剝離的機會，比一般人高5到10倍，失明或視力受損機率大增；愈早近視，尤其是幼稚園，未來近視度數增加的愈快，成年後近視度數愈深。

徐浩恩提醒，近視和過度近距離用眼、缺乏睡眠，尤其是3C成癮和熬夜有很大關係；美國小兒科醫學會AAP甚至建議，學齡前幼稚園兒童不要看任何螢幕產品，避免眼睛受害，目前台灣教育部建議每天一小時以內。

他建議家長多帶孩子到戶外活動曬太陽，可增加視網膜多巴胺分泌，抑制近視。每天2小時，或每周累積12到14小時，戶外活動，有助於控制近視；治療近視最重要是避免過度用眼，充足睡眠，營養均衡

都有幫助。