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回應美國貿易障礙報告 農業部調降美小麥、牛肉、蘋果等關稅

經濟日報／ 江睿智／台北即時報導

美國日前公布「各國貿易障礙評估報告」，提及我國在台美對等貿易協定(ART)農業相關承諾內容。對此，農業部表示，在開放進口方面，我方堅守稻米、雞肉、豬肉等重要糧食安全農產品不降稅或維持一定關稅，另針對國內沒有或少量生產、高度仰賴進口的品項，同意調降美國農產品關稅，例如小麥、牛肉、龍蝦、鱈魚、蘋果、櫻桃及堅果等，預期對美國降稅後，產業與消費者都將受益。

在出口方面，農業部表示，政府在ART談判中爭取農業最有利的條件，包括在出口方面，我農產品銷美對等關稅降至15%且不疊加最惠國待遇(MFN)關稅，以及茶葉、蝴蝶蘭等豁免對等關稅。

對於外界關切我國承諾對美國農產品不課徵特別防衛措施（SSG）關稅，農業部強調，我國SSG措施並未取消，自美國進口的農產品數量仍將計入SSG啟動基準，且關稅配額（TRQ）制度也會維持，TRQ高關稅及SSG措施對我國各類重要農產品仍將有保護效果，因此，經評估對美國農產品不課徵SSG關稅，對我產業影響程度有限。

至於開放美國牛脂與牛血進口，農業部說明，美國已經超過20年沒有發生典型BSE案例，2013年世界動物衛生組織(WOAH)已宣布認可美國為「BSE風險可忽略國家」。我國同意開放飼料用美國牛脂及牛血進口，並非供人食用，而且不能用在牛、羊等反芻動物的飼料，政府也會嚴格審核把關，不會增加我國牛隻感染BSE的風險。

農業部表示，台美對等貿易協定農業承諾內容達成堅守糧食安全、確保食品安全與維護產業發展等目標，總統已宣示成立300億元農安基金，農業部將積極輔導農民與外銷業者把握ART為台灣農業帶來的新契機，擴大外銷及調整產業結構，並強化市場區隔，提升國人對國產品的認同度與購買意願，同時也持續監控進口變化與國內產銷狀況，適時採取各項支持措施，以確保農民權益及產業穩定發展。

關稅 美國 農業部

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