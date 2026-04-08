別再直放！牙刷NG擺法秒變馬桶刷 日醫傳授3步驟隔絕病菌

每天放進嘴裡的牙刷，如果保存不當，可能變得跟「馬桶刷」一樣髒！根據日媒CBC電視台報導，牙科醫師宮本日出警告，口腔內牙垢的細菌密度幾乎與糞便相同，牙刷若沒有妥善清潔擺放，很容易淪為病菌的溫床。

日常生活中常見的牙刷保管方式，其實隱藏著許多NG行為。第一個是「放在潮濕環境」中，當洗完澡、浴室充滿霧氣、鏡子起霧時，就是危險警訊。病菌最愛濕暖空氣，水氣會凝結在刷毛根部，讓細菌瘋狂孳生。其次是多數人習慣的「直立擺放」，這會讓水分順著地心引力積在刷毛底部，反而更難乾。此外，若全家人的牙刷全擠在同一個杯子裡，刷毛互相碰觸，極易造成感冒或流感病毒交叉感染。

對付這些病菌最大的剋星就是「乾燥」。正確的牙刷保管三步驟是刷完牙後務必在流水下仔細搓洗，確保刷毛上的殘渣都洗淨。接著，一定要「徹底去除水分」，可用乾淨紙巾稍微吸乾，這是縮短病菌存活時間的最關鍵步驟。最後，建議將牙刷輕靠在牙膏上，刷毛朝下放置，這樣最能徹底乾燥。

除了改變擺放方式，醫師也建議洗澡後，浴室的抽風機應持續運轉2至4小時。若沒有抽風機，也要把門窗打開通風2至3小時。牙刷除了維持每個月更換一次的頻率，若不慎感冒，生病期間牙刷應與家人分開存放，且康復後務必「換一把新牙刷」，才能徹底去除重複感染的風險。只要改變這些小習慣，就能大幅降低病從口入的危機。