春捲爆沙門氏菌…醫曝3件事沒做好 輕症這樣吃緩解不適

高雄市正義市場春捲攤食物中毒案，元凶是沙門氏菌，醫師提醒，沙門氏菌常見存在於禽類、蛋類，蛋殼清洗不乾淨、或烹煮後受汙染，極易爆發，預防關鍵在於充分加熱、生熟分開、勤洗手，蛋類與肉品務必徹底煮熟。

正義市場春捲攤爆發食物中毒，造成140人送醫、業者重罰144萬元，衛生局檢體化驗檢果初判是沙門氏菌感染所致。

阮綜合醫院消化內科預防保健科主任蕭偉成表示，沙門氏菌為常見食源性病原，常見於受汙染的畜肉、禽肉、蛋類及乳製品，也可能透過未煮熟食物或不潔處理傳播病菌。

他指出，民眾感染後通常在6至72小時內發病，常見症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛與發燒，潛伏期平均約18至36小時，病程約2至7天，多數可自行痊癒，但約有5%患者可能成為帶菌者。

蕭偉成說，除食物汙染外，蛋沒煮熟也是主要感染來源之一，若烹調者手部衛生不佳，也可能經由糞口途徑造成交叉汙染，此外接觸貓狗或爬蟲類寵物後未洗手，也可能增加感染風險。

他說，嬰幼兒、50歲以上長者及免疫力低下者屬高風險族群，必須警惕敗血症或腦膜炎等重症，若出現高燒不退、症狀持續惡化，應盡速就醫。

多數輕症患者可透過補充水分與電解質改善，暫時避免油膩及乳製品攝取；若出現疑似菌血症或發炎指數上升，仍須依醫囑接受抗生素與輸液治療，以免延誤病情。

高雄市春捲攤爆集體食物中毒，元凶是沙門氏菌釀禍。圖／阮綜合醫院提供

阮綜合醫院消化內科預防保健科主任蕭偉成。圖／阮綜合醫院提供