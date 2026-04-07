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高雄春捲食物中毒案 苦主曝6人急診2小孩住院成「兒童節惡夢」

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高雄春捲食物中毒案 苦主曝6人急診2小孩住院…「兒童節惡夢」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
高雄市正義市場春捲攤商食物中毒案，已有140人就醫，其中12人檢體呈沙門氏菌陽性，高雄市衛生局累計裁罰144萬元並移請法辦。圖／高雄市衛生局提供
高雄市正義市場春捲攤商食物中毒案，已有140人就醫，其中12人檢體呈沙門氏菌陽性，高雄市衛生局累計裁罰144萬元並移請法辦。圖／高雄市衛生局提供

高雄市正義市場春捲攤商食物中毒案，已有140人就醫，其中12人檢體呈沙門氏菌陽性，高雄市衛生局累計裁罰144萬元並移請法辦。有苦主在Threads表示，連假真的是悲劇發生，她和家人吃春捲共2個家庭、6人掛急診，其中2人包括她的小孩嚴重到需要住院，真的是兒童節的惡夢。

該名網友表示，一開始出現症狀，還以為是晚餐火鍋的關係，後來醫院詢問覺得不太可能那麼快，上吐、下瀉、發燒，真的是陸續的到來。「小孩太嚴重脫水發燒不止住院，真的是兒童節的惡夢」。在病房休息時，衛生局調查電話就打來，詢問了晚餐和前面吃的東西，才知道是她的丈夫買的正義市場春捲有問題。

她說，夫妻倆都那麼難受了，何況是小孩，「看到業者的新聞嘴臉，真的感覺很誇張」，她與丈夫真的是沒想到可以這樣的悲劇，以後真的還是要自己做比較實在了。

其他網友表示，「我家人也是，5個人都中鏢，還有1位老人家在急診室等病房」、「我們家子孫三代也是急診，阿公高齡80多了，如果因為這種事，出了個意外，真的這輩子都無法原諒」、「老人小孩真的經不起這樣又吐又拉」、「好心疼小孩，我都不敢給我們家小孩吃春捲，我也不吃！天氣愈來愈熱，真的很容易臭酸、變質！這麼多食材放在一起，真的很容易出水，容易滋生細菌」。

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