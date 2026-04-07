快訊

高雄春捲食物中毒案 苦主曝6人急診2小孩住院成「兒童節惡夢」

教授健康／癌末臥床改碩論 6旬延退教授計畫截止日猝逝

林哲瑄「報0050」意外引戰！網轟006208「佛系經營」：投資人被放生

聽新聞
0:00 / 0:00

鋒面已抵達北台！大雷雨今狂炸台南以北 入夜才趨緩

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
鋒面到北台灣了，將由北往南逐漸南下，一直到今晚來到南台灣後減弱。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
鋒面到北台灣了，將由北往南逐漸南下，一直到今晚來到南台灣後減弱。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

鋒面到北台灣了，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，未來將由北往南逐漸南下，一直到今晚來到南台灣後減弱。從定量降雨預報來看，台南以北到大台北一帶，今天白天留意雷雨或短時較大雨勢發生機會，隨著降雨帶南移，雨也會由北往南一路下下去，入夜後降雨才會比較緩和一些。

明天鋒面結構減弱，漸轉偏東風，吳聖宇表示，台灣附近仍有水氣存在，各地雲量仍較多，東半部有短暫陣雨，西半部山區午後有局部短暫陣雨機會，天氣仍有些不穩定，但是降雨已經明顯減少。

吳聖宇說，周四起南風增強，鋒面北退回到長江以南的江南地區徘徊，一直到下周二台灣附近都是在高壓外圍偏南風環境內，天氣較穩定少雨，溫度也較炎熱。再下一次鋒面接近，可能要等到下周三、下周四，但是目前來看鋒面並不會直接來到台灣上空，降雨有限。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

定量降水預報。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
定量降水預報。圖／取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

台南

延伸閱讀

鋒面通過今防強風豪雨 周四起暖空氣移入 熱飆35度高溫像夏天

春雷今將再響！鋒面過境全台壞天氣 中部以北慎防大雨開炸

再1波春雨鋒面過境 吳德榮：今慎防雷擊強風致災雨 北台急降溫

今晨春雨鋒面報到 各地雷雨開轟時程曝

相關新聞

國籍航空今起調漲燃油附加費 長程機票大漲2200元

中東局勢不穩，連帶航空燃油價格飆漲。今天起，國籍航空公司向旅客收取的燃油附加費調漲，國際線短程航線每航段漲至45美元（約新台幣1437元）、長程航線每航段調漲至117美元（約新台幣3735元），創下燃油附加費計算公式上路21年以來的新高。

高雄春捲食物中毒案 苦主曝6人急診2小孩住院…「兒童節惡夢」

高雄市正義市場春捲攤商食物中毒案，已有140人就醫，其中12人檢體呈沙門氏菌陽性，高雄市衛生局累計裁罰144萬元並移請法辦。有苦主在Threads表示，連假真的是悲劇發生，她和家人吃春捲共2個家庭、6人掛急診，其中2人包括她的小孩嚴重到需要住院，真的是兒童節的惡夢。

民眾砍竹子壓垮電車線 台鐵日南到大甲一度路線不通

台鐵又出狀況，「三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享」臉書粉專有網友表示，台鐵日南到大甲間電車線脫落，目前海線全面停駛，行車時間未定。另有大甲車站的網友表示，電車線沒有電，區間車卡在大甲，南下北上皆不通。根據台鐵網站，新自強號278車次誤點35分。

鋒面已抵達北台！大雷雨今狂炸台南以北 入夜才趨緩

鋒面到北台灣了，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，未來將由北往南逐漸南下，一直到今晚來到南台灣後減弱。從定量降雨預報來看，台南以北到大台北一帶，今天白天留意雷雨或短時較大雨勢發生機會，隨著降雨帶南移，雨也會由北往南一路下下去，入夜後降雨才會比較緩和一些。

春捲爆沙門氏菌…醫曝3件事沒做好 輕症這樣吃緩解不適

高雄市正義市場春捲攤食物中毒案，元凶是沙門氏菌，醫師提醒，沙門氏菌常見存在於禽類、蛋類，蛋殼清洗不乾淨、或烹煮後受汙染，極易爆發，預防關鍵在於充分加熱、生熟分開、勤洗手，蛋類與肉品務必徹底煮熟。

北台灣民眾注意！鋒面雷雨帶即將抵達 注意瞬間大雨、強陣風

北台灣注意，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，鋒面雷雨帶即將抵達，稍後注意瞬間大雨、雷擊、強陣風。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。