鋒面已抵達北台！大雷雨今狂炸台南以北 入夜才趨緩

鋒面到北台灣了，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，未來將由北往南逐漸南下，一直到今晚來到南台灣後減弱。從定量降雨預報來看，台南以北到大台北一帶，今天白天留意雷雨或短時較大雨勢發生機會，隨著降雨帶南移，雨也會由北往南一路下下去，入夜後降雨才會比較緩和一些。

明天鋒面結構減弱，漸轉偏東風，吳聖宇表示，台灣附近仍有水氣存在，各地雲量仍較多，東半部有短暫陣雨，西半部山區午後有局部短暫陣雨機會，天氣仍有些不穩定，但是降雨已經明顯減少。

吳聖宇說，周四起南風增強，鋒面北退回到長江以南的江南地區徘徊，一直到下周二台灣附近都是在高壓外圍偏南風環境內，天氣較穩定少雨，溫度也較炎熱。再下一次鋒面接近，可能要等到下周三、下周四，但是目前來看鋒面並不會直接來到台灣上空，降雨有限。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。