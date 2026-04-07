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辛樂克颱風最快周五生成 賈新興：雨神上班至明天 西半部+宜蘭防雷雨
今天全台天氣不穩定，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，雨神上班至明天，中午前西半部及宜蘭仍有局部短暫陣雨或雷雨。預估周五在關島東南方附近，今年第4號颱風辛樂克約有5至6成生成機率。周四起至5月20日，以高溫少雨的機率較高。
天氣趨勢，他說，明天，中午前西半部及宜蘭有局部短暫陣雨或雷雨，午後各地山區及宜蘭仍有局部短暫雨。周四至下周一，各地天氣晴朗，午後山區有零星短暫雨。下周二，清晨西半部沿海有零星短暫雨，午後新竹以北及宜花有零星短暫雨。下周三，受微弱東北風影響，清晨北北基宜有零星短暫雨，午後各地山區及宜花東有零星短暫雨。下周四，花東山區有零星短暫雨，午後各地山區、大台北東半部及宜花東有零星短暫雨。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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