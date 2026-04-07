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清明「回家大挑戰」霧鎖金門停飛…改搭客輪海上驚魂6小時

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義知名黎明狗學校校長蔡慶榮與妻女趁連假經「小三通」前往大陸廈門旅遊，未料返程遇上濃霧攪局，航班全面停擺，昨天下午被迫改走海路，搭「新金翔龍號」客輪，歷經6個小時顛簸航程，晚間8時才返回嘉縣布袋商港，踏上回家的路。圖／蔡慶榮提供
嘉義知名黎明狗學校校長蔡慶榮與妻女趁連假經「小三通」前往大陸廈門旅遊，未料返程遇上濃霧攪局，航班全面停擺，昨天下午被迫改走海路，搭「新金翔龍號」客輪，歷經6個小時顛簸航程，晚間8時才返回嘉縣布袋商港，踏上回家的路。圖／蔡慶榮提供

清明連假結束，原本平順返鄉行程卻天候驟變成「回家大挑戰」。嘉義知名黎明狗學校校長蔡慶榮與妻女趁連假經「小三通」前往大陸廈門旅遊，未料返程遇上濃霧攪局，航班全面停擺，昨天下午在金門被迫改走海路搭客輪，歷經6個小時顛簸航程，晚間8時才返回嘉縣布袋商港，踏上回家的路。

一家三口原訂昨天經金門轉機返台，卻碰上清明連假收假人潮，加上天氣不穩，金門機場出現濃霧籠罩，能見度遲遲無法改善，導致航班全面停飛，大批旅客滯留機場，焦急萬分。在交通部緊急協調下，臨時啟動客輪疏運方案，安排可容納300人的「新金翔龍號」客輪投入接駁。當天下午2時10分自金門碼頭啟航，滿載急於返台的旅客，展開一段未知的海上旅程。

長時間等待與突如其來的變動，讓不少旅客疲憊不堪，甚至來不及用餐就匆忙登船。蔡慶榮一家只能翻出隨身攜帶的泡麵充飢，在搖晃的船艙中簡單果腹。航行途中風浪不小，船身隨波起伏，服務人員不斷發放嘔吐袋，船艙內此起彼落的不適聲，讓氣氛更顯緊繃。

客輪順風航行，仍花5個小時才抵達澎湖海域。當遠方陸地輪廓逐漸浮現，不少旅客終於鬆了一口氣，直呼「離家越來越近了」。隨後船隻續航返回嘉義布袋港，整段航程6小時，直到晚間8點才靠港。

上岸後，旅客再轉乘接駁車前往高鐵嘉義站，結束這段波折重重的返家路。蔡慶榮坦言，這是人生第一次從金門搭船直返台灣本島，「真的沒想過回家會這麼辛苦」，但也因此更深刻體會「能平安到家，就是最大的幸福」。這場因天候引發交通危機，不僅考驗應變能力，也讓這群旅客留下難忘記憶。驚險與疲憊交織，最終化為一句最真實的感嘆「回家，原來這麼不容易。」

交通部 嘉義 金門

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