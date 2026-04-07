鋒面通過今防強風豪雨 周四起暖空氣移入 熱飆35度高溫像夏天

昨天鋒面系統北抬重整，今天鋒面將於白天時段南下逐漸通過，且東北季風也逐漸南下，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，嘉義以北、東部及各地山區為陰陣雨或雷雨天氣，中部以北、東北部要注意雷雨所帶來的較大雨勢及強陣風，有短時強降雨發生機會，日雨量可達大雨等級，局部有接近豪雨機會；南部地區陰或多雲局部有短暫陣雨。

氣溫方面，他說，受東北季風影響，北部、東北部高溫約22至25度，苗栗以南及台東高溫約27至30度，南部內陸地區局部仍有30度以上高溫機會。

明天東北季風減弱，薛皓天表示，轉偏東到東南風環境，迎風面東北部及東部大致為陰或多雲有短暫陣雨天氣，中部以南為多雲天氣，午後受熱力作用影響，各地雲量增多，北部、東部及山區局部偶有短暫陣雨發生。各地高溫回升，北部、東部高溫約25至28度，苗栗以南及花東高溫約28至30度，南部內陸地區局部有30度以上高溫機會。

薛皓天表示，周四起至下周二底層維持西南風環境，且水氣少，預估各地皆可維持晴時多雲天氣，午後受熱力作用影響，雲量增多，局部有短暫陣雨，要多注意午後天氣變化狀況。西南風影響，暖空氣移入，預估各地高溫皆可達30度左右，整體感受較熱，有夏天的感覺，中部以南及台東局部有35度高溫機會，北部因盆地地形，預估也有較高氣溫，夜間清晨各地受輻射冷卻影響，有10至15度溫差機會。

他說，下周二晚間微弱面南下，東北季風增強，環境水氣增多，下周三北部、東部轉陰時多雲有短暫陣雨天氣，中部以南為多雲到晴。中北部、東部高溫約24至27度，中部以南高溫約27至30度，南部內陸地區持續有30度以上高溫機會，夜間清晨中部以南受輻射冷卻影響，日夜溫差仍大。後續下半周天氣系統變化快，持續追蹤最新的天氣預報。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。