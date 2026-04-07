國籍航空今起調漲燃油附加費 長程機票大漲2200元
中東局勢不穩，連帶航空燃油價格飆漲。今天起，國籍航空公司向旅客收取的燃油附加費調漲，國際線短程航線每航段漲至45美元（約新台幣1437元）、長程航線每航段調漲至117美元（約新台幣3735元），創下燃油附加費計算公式上路21年以來的新高。
為適度反映部分成本以達永續經營，全球絕大部分航空公司針對國際航線，都以收取燃油附加費方式因應。我國自2004年訂出統一公式，每個月初就中油公告的國際航空燃油牌價加以檢視，分為短程線與長程線收費。
民航局指出，經過試算，4月份國際線的燃油附加費，短程航線每航段從17.5美元，漲至45美元，約新台幣1437元；長程航線每航段從45.5美元，漲至117美元，約新台幣3735元，增加71.5美元，約新台幣2283元。兩者漲幅皆高達57%，調漲費用將會直接加進票價裡，並於今天（4月7日生效）。
據了解，燃油附加費短程調至45美元、長程調至117美元，漲幅分別達157%，創下燃油附加費計算公式上路21年以來的最高點。
國內線部分，民航局長何淑萍說，初估國內線每條航線平均調漲新台幣97元，但針對離島居民會由民航作業基金吸收。
可樂、雄獅等旅遊業者預估，航空公司調漲燃油附加費後，短線團費可能有2000至3000元、長線團費有3000至5000元不等的漲幅。
民航局表示，已請航空公司應以適當方式揭露相關資訊，以便旅客、旅行社、貨物託運人與貨主知悉，善盡告知之責，減少消費糾紛。
除了國籍航空，國泰航空近期已2度調漲燃油附加費，4月起附加費分別為短途航班50美元，約新台幣約1597元；中程航班為93美元，約新台幣2970元；長途航班為200美元，約新台幣6387元。
另外，澳洲航空、紐西蘭航空、香港航空、泰國航空、印度航空、越南航空、北歐航空及加拿大越洋航空等，早在3月中就已調漲航班票價，漲幅約在2至3成之間，特別航線最高漲幅達到7成。
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