春雷今將再響！鋒面過境全台壞天氣 中部以北慎防大雨開炸

鋒面影響，各地天氣不穩定，中央氣象署表示，今天中部以北地區有雷陣雨，並有局部較大雨勢發生，其中北部地區有局部大雨發生的機率，留意雷擊、強陣風及短延時強降雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

中央氣象署發布濃霧特報，今天清晨至上午金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，金門及馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。

溫度方面，氣象署說，鋒面通過後，東北季風增強，北台灣稍轉涼，高溫約22至24度，中部及花東高溫約25至27度，南部高溫仍有28至30度，低溫方面，北台灣晚間低溫約19、20度，其他地區低溫約21至23度。澎湖陰時多雲短暫陣雨或雷雨，23至28度；金門陰短暫陣雨或雷雨，17至24度；馬祖陰短暫陣雨或雷雨，16至19度。

明天東北季風減弱，北部及東北部氣溫回升；清晨北部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨，白天起東半部地區及西半部山區仍有局部短暫陣雨，其他地區為短暫陣雨後多雲。

周四至下周一天氣較穩定，各地大多為晴到多雲，日夜溫差大。下周二至下周四各地大多為晴到多雲，午後山區有零星短暫雷陣雨。