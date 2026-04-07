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酷的夢「台灣人就是自卑」 吳鳳駁是1特質：我們非常有實力

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
土耳其裔藝人吳鳳表示，他看過這麼多國家，台灣人是他心中最溫柔、最和平的民族之一。圖／取自「吳鳳 Rifat﻿」臉書
土耳其裔藝人吳鳳表示，他看過這麼多國家，台灣人是他心中最溫柔、最和平的民族之一。圖／取自「吳鳳 Rifat﻿」臉書

在台法國YouTuber「酷的夢」遭前員工爆料私下曾說出「反正我拍什麼你們都會看，因為台灣人就是自卑」等言論，傷透粉絲的心，本人尚未出面回應。土耳其裔藝人吳鳳在臉書表示，聽到外國人說「台灣人很自卑」這句話讓他思考很久，台灣人不是自卑，而是過度謙虛。他想告訴大家，「不要盲目地覺得外國人什麼都比較厲害」。

吳鳳表示，在英文裡，自卑是Self-abasement，意思是不斷地小看自己，總覺得自己不如人。當他跟妻聊起這件事時，妻說「其實台灣人很聰明」，讓他很有感觸。

吳鳳在台灣生活多年，吳鳳表示，他觀察到台灣人不是自卑，而是過度謙虛。在亞洲文化中，謙虛是一種美德，他也深深被這種性格吸引，甚至自己也變得愈來愈謙虛。但有時候，這種過度的謙虛，反而讓台灣人在國際舞台上顯得畏縮。台灣人遇到外國人時，常會不自覺地隱藏自己的優點，反讓對方掌握主導權。「我想告訴大家：不要盲目地覺得外國人什麼都比較厲害」。

吳鳳曾在師大教書，他說，他總是不斷鼓勵學生不要過度謙虛，要勇敢舉手表達，不要讓別人誤以為你沒有實力。尤其是出國時，自信是所有好事的起點。

「我爸爸從小就常叮嚀我：永遠不要懷疑自己」。吳鳳表示，他看過這麼多國家，台灣人是他心中最溫柔、最和平的民族之一。「請不要讓別人的評價定義你，你要自己看見那份獨特的優勢。我們或許不完美，但我們非常有實力」。他喜歡勇敢的人，喜歡那些渴望與世界接軌、擁有國際觀的靈魂。台灣人最大的優勢，就是超強的學習力與理解力。「請對自己、對這塊土地更有信心！我相信你們，台灣」。

其他網友表示，「吳鳳突破台灣人的盲點了」、「其實，可能也不是自卑，是喜歡看外國人體驗台灣文化的反應，或是希望台灣文化被認同」、「台灣的教育不喜歡在課堂上積極表現的小孩，覺得會擾亂秩序，影響老師上課進度」、「就是自卑，才會很在意外國人對台灣的看法」、「你的觀察入微，我們懂得尊重別人，但是往往會忽略了自我的存在，謝謝你」、「不是自卑，因語言不同，不知如何表達意思，我覺得應該是客氣，不強勢，卻讓外國人覺得自卑」。

法國 英文 台灣人

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