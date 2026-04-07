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再1波春雨鋒面過境 吳德榮：今慎防雷擊強風致災雨 北台急降溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天至明晨鋒面再南下，中部以北轉有局部陣雨或雷雨，慎防強對流致災，伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨，南部地區亦偶有局部短暫降雨的機率。本報資料照片
今天至明晨鋒面再南下，中部以北轉有局部陣雨或雷雨，慎防強對流致災，伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨，南部地區亦偶有局部短暫降雨的機率。本報資料照片

今晨鋒面雲系在北部海面，伴隨降水回波，台灣本島尚未降雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至明晨鋒面再南下，中部以北轉有局部陣雨或雷雨，慎防強對流致災，伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨，南部地區亦偶有局部短暫降雨的機率。

溫度方面，吳德榮說，今天北台轉涼，北部25降至18度、中部19至28度、南部19至32度、東部18至31度。明天白天起鋒面減弱，局部地區仍有短暫降雨的機率各地好轉，氣溫升，白天偏熱。

近期是否還有春雨鋒面？吳德榮表示，周四至下周二南方氣團偏強，鋒面北移至長江流域，台灣天氣穩定，白天熱如盛夏，慎防連日高溫炎熱，注意防囇，多喝水。下周三、下周四微弱鋒面接近，影響很輕微。期末各國模式仍有差異，且持續調整，應密切觀察。

此外，吳德榮表示，各國模式持續模擬，周末起在關島東南方有熱帶擾動發展，各國模擬的動向雖分歧，但皆對台無威脅，與「4月颱、不侵台」的氣候資料相符合。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

今晨紅外線色調強化雲圖（左圖）顯示，鋒面雲系在北部海面。雷達回波合成圖（右圖）顯示，雲系伴隨降水回波。圖／取自「洩天機教室」專欄
今晨紅外線色調強化雲圖（左圖）顯示，鋒面雲系在北部海面。雷達回波合成圖（右圖）顯示，雲系伴隨降水回波。圖／取自「洩天機教室」專欄

吳德榮 鋒面 溫度

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