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今春雨再1波 專家指有3大特徵 慎防旺盛對流致劇烈天氣
春雨再來一波。氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天的天氣受新一波春雨鋒面及後續東北季風增強影響，中部以北及東北部地區都有短暫陣雨或雷雨機會。其中，中部地區還有局部大雨發生的可能，其它地區亦有局部零星的短暫陣雨或雷雨。
他說，春雨鋒面影響期間，常易有旺盛對流造成瞬間大雨、雷擊、閃電及強陣風等劇烈天氣發生，外出活動注意自身安全。
今天這波春雨鋒面降雨，林得恩表示，會有3個重要特徵，第1，由於鋒面移動快速，評估鋒面影響時間不到1天。第2，主要降雨熱區分析，西部降雨量會大於東部，中北部降雨量也會大於南部，沿海近岸平地的降雨明顯高於山區降雨。第3，若與4月4日前一波春雨鋒面相比較，此波春雨鋒面降雨範圍較小、降雨強度較弱，以及降雨延時較短。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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