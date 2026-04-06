台灣重返非洲豬瘟非疫區 豬農盼廚餘養豬政策能修正

世界動物衛生組織核可台灣今起恢復非洲豬瘟非疫區，屏東豬農聞訊都表示開心，希望能帶動出口拉起低迷已久的豬價。屏東的六堆黑豬雖然受這波疫情衝擊較小，但豬農們仍希望未來廚餘養豬政策能修正，最起碼維持下腳料來餵豬，否則恐衝擊黑豬市場。

屏東黑豬飼養畜牧協會理事長方志源表示，之前台中爆發非洲豬瘟疫情，當時因人心惶惶，許多肉商進口許多肉品，所幸疫情很快控制並未擴散，但因進口豬肉量多，加上豬隻禁宰期，至今囤積豬肉仍去化不及，連帶影響國內豬價。

他說，疫情前白豬豬隻拍賣價100公斤100元到110元，現在只剩下70多元，很多豬農都賠得很慘。現在台灣終於從疫區除名，對豬農來說當然是好消息，國外廠商看到台灣為非疫區，自然願意購買，希望未來能提高出口量，提升台灣的豬價。

黑豬禽畜飼養協會常務監事蔣家煌表示，現在政府禁廚餘，黑豬農都願意配合，但希望動物性和植物性殘渣不要禁，像是雞和魚的下腳料、豆渣、豆水、麵粉水、豆油渣等，這是黑豬重要的蛋白質來源。

他說，豬農其實比誰都怕非洲豬瘟，一定會自律，廚餘一定會高溫蒸煮後才餵豬。非洲豬瘟不是只有廚餘會傳播，像之前韓國非洲豬瘟是飼料傳播造成的。台灣禁廚餘餵豬，但廚餘的餘水流入下水道，病毒被老鼠、蟑螂帶出來，一樣有傳播風險。

他說，白豬飼養6個月就能宰殺，黑豬則要12個月，成本高很多；這次禁廚餘已讓許多黑豬農吃不消，改養白豬。屏東的六堆黑豬是純種黑豬，肉質甚至比日本鹿兒島豬還好，若能好好保種、推廣，未來一定可能打造為世界級品牌。