辨識難 環團：列入禁捕 總量管制

世界動物衛生組織核可台灣今起恢復非洲豬瘟非疫區，屏東豬農聞訊都表示開心，希望能帶動出口拉起低迷已久的豬價。屏東的六堆黑豬雖然受這波疫情衝擊較小，但豬農們仍希望未來廚餘養豬政策能修正，最起碼維持下腳料來餵豬，否則恐衝擊黑豬市場。

2026-04-06 23:48