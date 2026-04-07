聽新聞
0:00 / 0:00

辨識難 環團：列入禁捕 總量管制

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

台灣雖公告禁捕大白鯊、象鮫及巨口鯊等沙魚，學者指出，部分種類在辨識上確實有難度，因此魚市場還是會看到不該被捕撈的物種，環團建議跟上國際腳步，將瀕危的雙髻鯊物種列入禁捕名單，執行上可推行總量管制，並設立刺網漁業休漁期以保護幼魚。

沙魚博士、中山大學海洋生態與保育研究所兼任助理教授徐華遜表示，想要保護這些「瀕危」或「極危」物種，建議可將定置網捕獲的個體放流；延繩釣則禁捕規定體型以下的幼魚，保護幼魚對族群恢復效果較好；刺網則比照拖網在三浬內禁止作業，這牽扯較大，須跟漁民再溝通。

但紅肉丫髻鮫的幼魚常以沿近海域為棲地，跟許多高經濟價值的硬骨魚類棲地重疊度高，很難只用畫設保護區的方式管理，他認為八鰭丫髻鮫要完全禁捕是比較可以預期的。

海洋大學環境生物與漁業科學系教授莊守正指出，部分種類在辨識上確實有難度，因此魚市場還是會見到不該被捕撈的物種，每種沙魚的族群分布不是全球各地都一樣，必須透過學術研究來嚴格規範和管理。

關懷生命協會特約研究員吳昱賢說，二○二四年在一場沿近海軟骨魚類管理措施研商會議中，漁業署和許多地方漁會同意可先將八鰭丫髻鮫列禁捕清單，紅肉丫髻鮫和丫髻鮫的管理會再進一步討論，但至今都未納入禁捕名單。他支持前述物種應全面禁捕，執行上可推行總量管制，並設立刺網漁業休漁期以保護幼魚。

魚類 漁業署 鯊魚 環團 中山大學 漁民 海洋大學

延伸閱讀

台南養護近海漁業資源 巡查扣留違規漁具

動物用藥新制7月上路 救傷團體：忽略偏鄉野生動物、體系人力恐崩潰

福隆、梗枋都有革龜因漁網致命 新北已規定4處海域距岸3浬內禁用刺網

相關新聞

新店驚傳食物中毒！17人吃便當後不適送醫 食堂遭暫停營業

新北市衛生局今天接獲新店耕莘醫院疑似食品中毒通報，衛生局指出，民眾共17人食用新店區一食堂購買便當後，陸續出現腸胃道不適症狀，就醫後皆已返家休養。已現場採驗，並要求業者停業

明全台降溫有雨…中部以北「防劇烈天氣」 周四起回暖上看30度

明天鋒面通過、東北季風增強，中央氣象署預報員劉沛滕表示，明天中部以北有較大雨勢，周三天氣逐漸轉為穩定，周四起各地變回晴到多雲的好天氣，高溫上看30度。

中東戰爭衝擊能源供應 台電調度麥寮2燃煤電廠機組確保用電需求

國際戰事帶來能源供應不確定性，為提升天然氣調度彈性並確保供電穩定，世界各國紛紛採取短期調整發電結構措施因應。為強化能源調度韌性，經濟部責成台電短期調度麥寮電廠1、3號機組。台電表示，短期調度麥寮電廠，台電全年用煤量仍不會超過去年水準。

台灣重返非洲豬瘟非疫區 豬農盼廚餘養豬政策能修正

世界動物衛生組織核可台灣今起恢復非洲豬瘟非疫區，屏東豬農聞訊都表示開心，希望能帶動出口拉起低迷已久的豬價。屏東的六堆黑豬雖然受這波疫情衝擊較小，但豬農們仍希望未來廚餘養豬政策能修正，最起碼維持下腳料來餵豬，否則恐衝擊黑豬市場。

2025藥品銷售排行榜出爐 國人用藥趨勢：免疫藥物、瘦瘦針大幅成長

2025年國內銷售藥品排行出爐，十大銷售藥品中，癌症用藥就占六款，可見癌症仍是國人健康最大威脅。藥品銷售榜首位為肺癌標靶藥物「泰格莎」，銷售金額達56億多元。令人關注的是，癌症標靶、免疫治療已成主流趨勢，「保疾伏」、「癌自禦」等標靶、免疫藥物進入前十名，名列第六、第七名。另瘦瘦針「胰妥讚」搭上減重熱潮，名次自前一年第17名，竄升至第10名。

高雄春捲增至140人中毒！12名病患體內「驗出沙門氏菌」 市府已罰144萬

高雄市正義市場4日爆發春捲集體中毒案，累計就醫人數已達140人，其中49人尚未出院。高市衛生局表示，高雄長庚醫院於4月4日至4月5日陸續通報收治多名個案，今日已有12名患者，初步檢驗結果均為沙門氏菌陽性。依法針對業者再加重裁處，累計144萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。