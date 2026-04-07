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保育破口！瀕危鯊仍遭宰售 專家籲禁捕

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
雙髻鯊因獨特的頭部構造聞名，許多物種在全球多被列為「瀕危」或「極危」保育物種，台灣魚市場卻常看到被公開販售。此為IUCN名列極度瀕危的紅肉丫髻鮫。圖／讀者提供
雙髻鯊因獨特的頭部構造聞名，許多物種在全球多被列為「瀕危」或「極危」保育物種，台灣魚市場卻常看到被公開販售。此為IUCN名列極度瀕危的紅肉丫髻鮫。圖／讀者提供

「沙魚煙」Ｑ彈口感受到不少老饕喜愛，但大家吃下的會是瀕危鯊嗎？雙髻鯊物種在全球多被列為「瀕危」或「極危」，在台灣卻常在魚市場看到被宰殺販售。台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏表示，台灣身為重要育幼場所卻未採取更嚴格的措施，會成為保育鏈上的缺口，應全面禁捕。

雙髻鯊因獨特的頭部構造聞名，又稱丫髻鮫。國際自然保護聯盟（ＩＵＣＮ）顯示，雙髻鯊屬於易危等級，而紅肉丫髻鮫、八鰭丫髻鮫等則是極度瀕危。根據農業部漁業署公告，我國三大洋禁捕的雙髻鯊物種，包含八鰭丫髻鮫、丁字雙髻鮫、紅肉丫髻鮫等，但沿近海尚未禁止捕撈。

日前有保育人士發現，國際列為極度瀕危的紅肉丫髻鮫，在南部某魚市場竟被公開宰殺販售，還不只一次，感嘆台灣的保育腳步遠遠落後國際。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏表示，丫髻鮫具高度洄游性，會穿梭不同國家海域與公海。國際間致力於減少捕撈，台灣身為重要育幼場所卻未採取更嚴格的禁捕或保育措施，會成為保育鏈上的缺口，千萬不要成為壓垮國際保育的最後一根稻草，應全面禁止捕撈。

漁業署指出，二○二○年修正大白鯊、象鮫及巨口鯊漁獲管制措施，我國沿近海域禁止捕撈大白鯊、象鮫及巨口鯊等軟骨魚類，意外捕獲者應不論其尚存活或已死亡，應要放回海中並申報，今年起新增禁止捕撈汙斑白眼鮫、平滑白眼鮫及蝠鱝科所有種。

違規捕撈禁捕魚種，近海部分，可處漁業人及漁業從業人三年以下有期徒刑、拘役或科或併科十五萬元以下罰金；遠洋的話，按漁船噸級別及查獲禁捕魚種重量，最高可處三○○○萬元以下罰鍰，若三年內違規兩次以上者，得處最高四五○○萬元以下罰鍰，並得收回漁業證照或廢止。未來是否將紅肉丫髻鮫也列入禁捕魚種？漁業署表示，我國沿近海沙魚漁業管理原則，仍以永續利用取代全面禁捕為原則。

動物 漁業署 鯊魚 農業部

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