來台包車旅遊…她步步驚心 「只怕70歲姊姊出事」

交通部長陳世凱今年在新春記者會說，無論是國旅還是國際旅客都穩定上升，產業也努力調整體質，讓旅客享受更好品質，創造旅遊業更高產值。但馬來西亞遊客來台包車旅遊，卻遇到態度惡劣的司機，不僅打壞旅遊興致，更讓遊客哭喊「我不怕死，只怕七十歲姊姊出事」。

一名六十二歲馬來西亞檳城的伍姓女遊客，日前在社群發文表示，很喜歡台灣風景及人情味，已陸續來台旅遊八次，且常向朋友推薦台灣旅遊。今年三月她再度來台旅遊，同行的七十歲姊姊及幾位朋友，五個人透過「台灣愛玩客 Taiwan Travel」安排包車服務及行程，並由一位謝姓司機負責接送。

未料，該包車司機態度惡劣，像是她們在車上以廣東話溝通時，司機冷不防轉頭大吼「講人話」；前往南投的行程，上車後車內非常悶熱，請司機把冷氣調大一點，該司機卻回「我的車是冷氣車，不是冷凍車，你們懂什麼是智能車嗎？」

伍女指出，在九份旅遊當天下雨、風又大，司機讓她們一行人從阿妹茶樓附近的樓梯走下來，稱那條路對他們最方便，但竟是一段非常長的石階樓梯，地面因下雨又濕又滑，她們五人都是年長旅客，尤其她與姊姊需要拄拐杖，還要一邊撐傘，「我不是怕自己跌倒，而是擔心姊姊發生意外，若是她摔倒，我不知道該怎麼面對家人」，那一段路，她一邊走，一邊默默掉眼淚。

伍姓女遊客害怕到發燒、情緒崩潰，在飯店與姊姊抱頭痛哭，甚至需要吃鎮定劑才能入睡。伍女哭訴，她不怕死，只是怕七十歲的姊姊出事，盼透過分享自己的情況，讓更多年長遊客在旅行中能多得到一點體諒及尊重。

伍女一行人心碎的台灣之旅，無疑是對台灣旅遊負面行銷，交通部長陳世凱的新春談話，言猶在耳，十分諷刺。