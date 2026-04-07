旅遊陷阱！馬籍遊客來台旅遊網路找包車 惡司機欺人

有馬來西亞遊客透過「台灣愛玩客」來台包車觀光，在台旅遊期間卻疑遇司機態度惡劣，導致其身心受創，事後上網揭露不愉快的台灣旅遊體驗。本報記者進一步追查發現，該業者宣稱可協助旅客包車、安排食宿及行程，卻根本不在交通部觀光署合法旅行業名單，恐涉違法營業。

類似情事屢見不鮮。二○二二年旅遊網紅「小象愛出門」也違法在臉書粉絲專頁發布文章，招攬我國旅客參加美國旅行團，被交通部觀光署裁罰三萬元。

日前，五名馬來西亞遊客透過網路社群找到「台灣愛玩客 Taiwan Travel」業者，協助來台包車、行程安排等事宜，卻遭包車司機惡意對待欺侮，求助無門。

經查，「台灣愛玩客 Taiwan Travel」原本有經營臉書帳號宣傳業務，目前僅剩ＩＧ官方帳號，從社群發文中可見，業者宣稱能協助遊客來台包車、安排行程等相關事宜，與一般旅行社執行的業務並無區別，但記者實際查詢觀光署合法旅行社名單中並無此家業者。

觀光署說，發展觀光條例第廿七條規定，招攬或接待觀光旅客，安排旅遊、食宿及交通為旅行業務範疇，非旅行業者不得經營旅行業務，違反者按同條例第五十五條第四項規定，可處新台幣十萬元以上、兩百萬元以下罰鍰。

觀光署指出，本案經檢視其廣告頁面，未發現「包裝遊程」情事，一般包車旅遊均會強調客製化行程，客人有權決定行程內容，而非指販售既定的遊程。這個案子他們將進一步查處，依個案事實認定有無違反發展觀光條例，民眾若有相關事證也可向觀光署檢舉。

品保協會公關主委李奇嶽說，現今網路發達，很多旅客在網路上找當地包車服務、安排食宿行程，但執行旅行業務者並非全是合法旅行業者，「非旅行社業者不得經營旅行業務」，因為缺乏監管機構，服務品質不穩定事小，若遇詐騙、放鳥、強買強賣變相收費，消費者恐申訴無門。

李奇嶽呼籲，消費者應與合法旅行業者交易，才能在發生旅遊糾紛時有履約責任保險，或是可尋求旅行業者保障機制，像是向品保協會申請糾紛調解，只要是與合法旅行業者安排行程所產生的糾紛，即便是外國人，品保協會都能受理，也會提供線上服務。