塑膠袋之亂 經濟部：包材、醫材供應量沒問題

中東戰事導致石化原料供應受阻，全台掀起「塑膠袋之亂」，政院已協調中油增產乙烯，經濟部也提出塑膠袋平價專案。經濟部次長何晉滄昨天指出，中油四輕四月陸續增產後，就有餘裕供應塑膠袋、醫材、蔬果包裝等產品，民眾無需到市場搶購，供應無虞。

行政院昨舉行「因應中東衝突民生安定專案會議例行記者會」。國發會主委葉俊顯表示，中油四輕一日提前運作，四月約能增產一點九萬噸，五月增產三萬噸，加計台塑產量，四月乙烯總產量可達十六點九萬噸，足供內需使用。

中下游部分，葉俊顯說，中油專案平價提供五千噸乙烯，給台塑生產平價的聚乙烯（塑膠粒），經濟部也協調廿家塑膠加工業者，增加生產供應約十二點五億個一斤的塑膠袋，針對缺貨業者，也由專人專案協調媒合。

經濟部產發署副署長鄒宇新表示，目前小北供貨緊縮、有些門市缺貨，已緊急調度供應商供應貨源。

葉俊顯說，除了塑膠袋以外，在醫療器材、瀝青及農業用塑膠包材等產品方面，若有面臨供應壓力，經濟部和相關單位也已建立專線專案積極協助業者媒合；經濟部也將定期公開石化原料產銷數據及供需情形，說明上中下游運作情形，提升市場透明度。

各界關注乙烯等產能分配優先順序，以及是否會為確保民生塑膠袋供應，排擠到其他用途的量能。葉俊顯指出，中油四輕四月啟動乙烯增產，其中五五○○噸生產聚乙烯，剩餘一點三五萬噸尚無特別規畫，若有其他需求會繼續增補，整體塑膠石化產品供應不虞匱乏。

何晉滄則說，國內聚乙烯需求量約二點二萬噸，四月中油增量一點九萬噸後，目前已有充足餘裕供應塑膠袋生產或醫材，及農產品、蔬果包裝，「各位不用擔心，不用到市場搶購，供應量絕對沒有問題」。

衛福部食藥署表示，國內醫藥材商每月塑膠原料需求量約一一三八公噸，已在產發署協助下為六家藥材商、六家醫材商媒合原料供應，並展開查緝不法囤積及哄抬價格的專案行動。

法務部表示，截至四月五日，刑事有兩件他字案；行政訪查、稽查共九百四十件，無異常。

法務部也說，傳統市場以及夜市交貨方面，經稽查，塑膠袋供應的情況不一，寧夏夜市以及龍華市場的攤商呈現明顯緊縮。其餘可叫到貨的，價格明顯上漲，漲幅約百分之卅至五十不等。