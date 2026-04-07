攤商未投保 食物中毒受害者恐求償無門

高雄市正義市場爆發春捲中毒案，該市場屬於民有市場，業者未投保產品責任險，受害者求償憂曠日廢時，甚至可能求償無門。放眼六都，僅台北、台中市公有市場現已強制投保附加食安險，桃園、高雄市將在公有市場攤商契約中要求加保。新北市、台南市鼓勵攤商自行投保。

六都各公有市場都有投保公共意外責任險，主要針對第三人傷亡或財損，在投保範圍內理賠，但吃了攤商產品食物中毒等問題，不在理賠範圍內。

北市前年爆發寶林茶室食物中毒案後，已推動公有市場強攤商強制、攤販集中場飲食攤商自主投保俗稱「食安險」的產品責任險附加食品中毒條款；北市市場處表示，至今年三月六日，公有市場已投保六九一攤，投保率約九成九，攤販集中場投保六三六攤，約占五成九；目前尚無理賠個案。

台中市經發局表示，去年應議員要求將食安條款納入契約中，公有市場攤商每四年換約，契約要求強制投保「公共意外險附加食安條款」，保費由市府支出；夜市攤商則鼓勵納保，是否列入契約，有待形成共識再推動。

高雄市經發局表示，目前公有市場攤商未強制納保，將加強宣導，並將投保產品責任險納入公有市場攤位契約中。桃園市經發局也表示，各公有零售市場都有保公共意外險，但未加保食安附加條款，未來將在契約納入。

台南市經發局表示，將透過溯源管理，針對事前登錄、控管與不定期稽查著手，為消費者把關。