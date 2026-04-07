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奈良美智紐約廁所塗鴉 拍出843萬元

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
奈良美智隨性在紐約酒吧廁所門的塗鴉，以台幣八百多萬元拍賣成交。圖／富藝斯提供
奈良美智隨性在紐約酒吧廁所門的塗鴉，以台幣八百多萬元拍賣成交。圖／富藝斯提供

廁所門板被喝茫的客人隨手亂畫，應該是多數餐廳老闆的噩夢。但如果這位客人是日本畫家奈良美智，結局可就會大逆轉。奈良美智作品「藝術家親筆塗鴉」，就是畫在餐廳廁所門板上的作品。日前在富藝斯舉辦的現代當代藝術香港春拍中，拍出約台幣八四三萬元，幾乎是高於估價的兩倍，讓餐廳老闆的噩夢變美夢。

此畫源於二○○九年，奈良美智在紐約馬里安˙波士奇畫廊舉辦個展。畫展開幕前夕，他和朋友到紐約東村的尼亞加拉酒吧。小酌後，大畫家隨性塗鴉，在廁所門板畫上他最具代表性的大眼娃娃。

奈良美智離開酒吧後「畫興」不減，跟友人到紐約地鐵聯合廣場站，用尖銳鋼絲塗鴉兩幅日本人肖像，當場遭警察逮捕。奈良美智鋃鐺入獄兩天，事後他形容這兩日的獄中歲月「是我生命中一次美好的體驗」，還說獄中「就像電影場景」。

富藝斯介紹此一畫在廁所門板上的大眼娃娃時，表示這是奈良美智在紐約下城東村著名的尼亞加拉酒吧牆上留下的一幅「非正式的親筆手繪」，「這幅即興繪製的壁畫，捕捉了奈良標誌性的情感直接性——他以挑釁的神情和粗獷的筆線，勾勒出充滿反抗姿態的孩童形象。」

富藝斯表示，此一作品被小心翼翼地從原始牆面移除並保存下來，雖然親筆畫作的大部分仍保留在尼亞加拉酒吧原址，但這塊畫板已成為奈良在該空間創作的直接見證。因非正式發布藝術作品，此作並未被奈良美智基金會納入藝術家全集，但仍是獨特珍稀的藝術家親筆手繪。

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