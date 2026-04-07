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推食安險 小吃業：連吃數攤怎麼分

聯合報／ 記者邱書昱吳淑玲趙容萱徐白櫻／連線報導
高雄市苓雅區正義市場某攤商販售的春捲涉及食安問題，高雄地檢署指揮警方與衛生局成立聯合調查小組，6日下午赴營業場所調查。圖／高雄地檢署提供
高雄市苓雅區正義市場某攤商販售的春捲涉及食安問題，高雄地檢署指揮警方與衛生局成立聯合調查小組，6日下午赴營業場所調查。圖／高雄地檢署提供

食安事件層出不窮，各地推動投保「食安險」，提高消費者保障。但流動攤商表示，逛夜市或市場不可能只吃一家，怎麼判斷是哪家攤商出事？攤商美食都是銅板價，要額外花錢保食安險，就怕保費太高負擔不起。

主計總處估算，全台攤商逾廿三萬攤，光北市就有四萬七千攤，推估食安保險市場每年近億元。

台北市士林商圈促進協會理事長蘇文山說，投保食安險資料包含營業地址、食材進貨證明及保存期限，攤商進貨來源多為傳統市場攤販，很難填寫清楚，更何況「逛夜市不可能只吃一家，怎麼判定是哪家攤商出事？」大家也怕消費者覺得不舒服就求償。

有攤商說，一碗滷肉飯只賣五十元，政府卻要求額外花錢買保險；很多攤商傳承二、三代，營業四、五十年從未出事，靠的是口碑與手藝，買保險生意也不會更好，何必多此一舉？還有攤商說，買保險除了增加營業成本，還得有商登、營登或統編等，但流動攤販不見得有，實務上有困難。

淡江大學風險管理與保險學系副教授郝充仁說，投保食安險有助提升觀光客信心及餐飲業品質，「納保一定有好處」，但也擔心成本反映在產品上。

郝說，夜市或攤商的產品責任險需要認定加害人或被害人，被害人確定是消費者，加害人該如何認定？攤商也許是其中之一，但食材又是另一個人負責，也算是加害人？像是寶林茶室案，食材不是店家提供，但是由店家製作，大家都有責任。

北市產發局長陳俊安說，過去食安險保單多提供有店面或固定模式攤家，市場攤商無承保經驗，將研議公用化版本。市場處長黃宏光說，保險契約中部分條文，如食材製作、新鮮標示等，對攤商有實際困難，已函請金管會、產險公會調整保單條款。

北市市場處攤販科長張峻閔說，市府與保險公司研商，盼透過投保規模壓低保費，「每年保費約二、三千元，每個月最多二五○元」。

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