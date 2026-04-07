高雄春捲中毒增至140人就醫 攤商藏蛋、拒絕停賣重罰

高雄苓雅區正義市場春捲攤商爆發食物中毒案，通報就醫人數昨攀升至一四○人，其中十多患者檢體呈沙門氏菌陽性。衛生局更發現該攤商前天稽查時隱匿蛋、肉絲等部分食材，共裁罰一百四十四萬並移請法辦；高雄地檢署檢察官昨前往攤商，釐清有無涉及食安法刑責。

高市衛生局表示，蒐集相關患者就醫、飲食史、檢驗結果等綜合研判，且染有致病原菌，確為食品中毒，該攤商涉有重大食安風險，將依違反食品安全衛生管理法，針對規避稽查及隱匿食材開罰卅六萬元，再加重裁罰一○八萬元，累計裁處一四四萬元，另外，五日已命令業者停業七天，複查合格後始得營業。

本月四日陸續傳出民眾吃完該攤春捲後身體不適，有人發燒、有人上吐下瀉，截至昨下午四時，累計已有一四○人就醫，其中卅一人住院、十人急診待床、八人留觀中，經各醫院回報，目前生命徵象都穩定；其餘九十一人就醫後返家休養。

昨有十二名患者初步檢驗結果均為沙門氏菌陽性，其餘環境檢體仍待檢驗結果出爐，再進一步釐清問題主因。

高市府稽查人員五日前往春捲攤稽查時，告知疑似中毒情事，該攤商不僅未主動配合稽查、仍繼續營業，且第一時間針對春捲所包的食材，僅提供豆芽菜、高麗菜、紅蘿蔔、香腸、豆干，以及調料糖粉、花生粉等，衛生局事後調查發現內容物還有蛋品、肉絲，認定攤商刻意隱匿、規避，嚴重影響疫調完整性。雄檢昨接獲衛生局通知後與警方趕往正義市場，追查業者違反食安法部分細節。

食安問題連環爆，有網友貼文指控前天到高雄鳳山五甲地區一處買春捲，咬下去有「酸酸的味道」。高市衛生局昨稽查，發現業者冷藏冷凍庫無溫度記錄、垃圾桶未加蓋及部分食材未離地放置，也無辦理食品業者登錄，要求限期改善。該業者表示，有提醒客人「買回去超過兩小時沒吃要放冰箱」，網路投訴者是六時購買，沒冷藏放到十一時要吃時發現異狀。

新北市衛生局昨也接獲新店耕莘醫院疑似食品中毒通報，有十七人因腹瀉、嘔吐症狀就醫，詢問來源都指向是新店區某家便當店。衛生局人員到現場採驗，要求業者停業接受調查。