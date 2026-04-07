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新書倡「羈絆存款」 顛覆孤獨死想像

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
日本作家森田洋之認為，要根本解決「孤獨死」，人們可從現在開始儲蓄「羈絆存款」，和鄰居保持交流。示意圖。圖／AI生成
日本作家森田洋之認為，要根本解決「孤獨死」，人們可從現在開始儲蓄「羈絆存款」，和鄰居保持交流。示意圖。圖／AI生成

楓書房最近引進日本話題新書「令人羨慕的孤獨死—重新思考人生最後階段的選擇與陪伴」，作者森田洋之認為，孤獨死的重點應放在「孤獨」而非「死」，如果人生在世時並不孤單，又能在充實的人際交流中離世，即便最後的瞬間是「孤獨死」，又何嘗不是令人稱羨的善終方式。

森田洋之是南日本健康研究實驗室負責人，目前在鹿兒島縣開設平山診所，長期研究長照與居家醫療。他指出，獨居高齡者因害怕孤獨死而入住照護機構，其收容機制往往切斷了患者建立的人際關係，反而將高齡者推向孤獨。因為照護設施的主要工作是照護，並不重視高齡者的人際關係，高齡者最終抱著孤獨寂寞離世。

森田在書中舉出許多「幸福的孤獨死」，這些高齡者辭世時雖是孤身一人，但生前住在自己熟悉喜愛的地區，和家人親友、鄰里維持緊密關係，居家附近也有充足的醫療服務，在生命的最後階段過著幸福生活。他認為，「孤獨死」的問題並不在死亡，而是高齡者在臨終前的孤獨生活。那些被發現時已經是腐爛屍體的個案，都是孤獨造成的結果。

要根本解決「孤獨死」，森田建議人們從現在開始儲蓄居住地區的「羈絆存款」，和鄰居保持交流。一九九九年，一位因孤獨死事件而深受打擊的巴黎年輕人，發起「鄰里祭典」，每年選一天邀公寓住戶聚會、舉辦各式各樣的活動。此一活動又稱為「鄰居日」，迄今已有廿九個國家、八百萬人參加，幾年前也傳進東京澀谷區。東京近年還出現「高齡者守護網路計畫」，邀請高齡者參加整理公園、協助年輕鄰居育兒等活動，讓高齡者彼此之間建立連結，繼續居住在熟悉的地區過著充滿活力的生活。

日本 孤獨死 人際關係 高齡者 孤獨

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