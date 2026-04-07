聽新聞
0:00 / 0:00

廚餘養豬年底落日 今年已查獲12件

聯合報／ 記者李柏澔張裕珍簡慧珍潘奕言蔡維斌／台北報導

台灣從非洲豬瘟疫區除名，但為防堵非洲豬瘟疫情，今年為廚餘養豬轉型落日期限，明年起將全面禁止廚餘養豬。據非洲豬瘟中央災害應變中心統計，今年共查獲十二場違規使用廚餘養豬，十一件已裁罰，一件在調查中。

廚餘養豬期限即將屆滿，黑豬禽畜飼養協會常務監事蔣家煌表示，黑豬飼養成本高很多，這次禁廚餘已讓許多黑豬農吃不消，改養白豬，希望動物性和植物性殘渣不要禁，像雞和魚的下腳料、豆渣、豆水、麵粉水、豆油渣等，這是黑豬重要的蛋白質來源，「豬農其實比誰都怕非洲豬瘟，一定會自律，廚餘一定會高溫蒸煮後才餵豬」。

桃園蔡姓豬農飼養黑豬，他說，他認同「防疫優先」，但政策缺乏彈性「一刀切」，連雞隻屠宰場的「下腳料」也禁止，對產業衝擊過大，彷彿在懲罰守規矩的豬農。

蔡姓豬農說，不只養豬業受衝擊，雞隻屠宰業者說，未來下腳料全面送化製廠，處理成本大增，最終會反映在消費端，國民美食雞排可能漲價到一片二百元；另外，目前廚餘處理量吃緊，明年全面禁止後，恐負擔會更重。

彰化縣養豬協會陳筆輝估計，全台百分之八的廚餘養豬戶將有百分之七改為飼料飼養，剩餘的可能因退休、沒人接手而退場，因廚餘養豬的豬肉產量不大，退場的量有限，不會影響整體養豬產業及供應量。

雲林縣在縣長張麗善二○一八年就任的第一天就布全面禁用廚餘，雲縣養豬協會理事長吳英吉說，目前僅剩中北部一些養黑豬的業者可能還需要使用廚餘，不妨以安全為前提，由縣市政府主導設立「中央廚房」嚴格蒸煮，使用者付費，既可滿足業界需求也可建立安全供料體系。

廚餘 非洲 非洲豬瘟

延伸閱讀

台灣重返非洲豬瘟非疫國 賴總統：大家協力才能跨越挑戰

台灣重返非洲豬瘟非疫國 賴總統：持續強化防疫韌性

非洲豬瘟台灣重列非疫區 雲林：廚餘養豬不能走回頭路

WOAH核可台灣恢復非洲豬瘟「非疫區」 成亞洲唯一「三大豬病」非疫國

相關新聞

新店驚傳食物中毒！17人吃便當後不適送醫 食堂遭暫停營業

新北市衛生局今天接獲新店耕莘醫院疑似食品中毒通報，衛生局指出，民眾共17人食用新店區一食堂購買便當後，陸續出現腸胃道不適症狀，就醫後皆已返家休養。已現場採驗，並要求業者停業

明全台降溫有雨…中部以北「防劇烈天氣」 周四起回暖上看30度

明天鋒面通過、東北季風增強，中央氣象署預報員劉沛滕表示，明天中部以北有較大雨勢，周三天氣逐漸轉為穩定，周四起各地變回晴到多雲的好天氣，高溫上看30度。

中東戰爭衝擊能源供應 台電調度麥寮2燃煤電廠機組確保用電需求

國際戰事帶來能源供應不確定性，為提升天然氣調度彈性並確保供電穩定，世界各國紛紛採取短期調整發電結構措施因應。為強化能源調度韌性，經濟部責成台電短期調度麥寮電廠1、3號機組。台電表示，短期調度麥寮電廠，台電全年用煤量仍不會超過去年水準。

台灣重返非洲豬瘟非疫區 豬農盼廚餘養豬政策能修正

世界動物衛生組織核可台灣今起恢復非洲豬瘟非疫區，屏東豬農聞訊都表示開心，希望能帶動出口拉起低迷已久的豬價。屏東的六堆黑豬雖然受這波疫情衝擊較小，但豬農們仍希望未來廚餘養豬政策能修正，最起碼維持下腳料來餵豬，否則恐衝擊黑豬市場。

2025藥品銷售排行榜出爐 國人用藥趨勢：免疫藥物、瘦瘦針大幅成長

2025年國內銷售藥品排行出爐，十大銷售藥品中，癌症用藥就占六款，可見癌症仍是國人健康最大威脅。藥品銷售榜首位為肺癌標靶藥物「泰格莎」，銷售金額達56億多元。令人關注的是，癌症標靶、免疫治療已成主流趨勢，「保疾伏」、「癌自禦」等標靶、免疫藥物進入前十名，名列第六、第七名。另瘦瘦針「胰妥讚」搭上減重熱潮，名次自前一年第17名，竄升至第10名。

高雄春捲增至140人中毒！12名病患體內「驗出沙門氏菌」 市府已罰144萬

高雄市正義市場4日爆發春捲集體中毒案，累計就醫人數已達140人，其中49人尚未出院。高市衛生局表示，高雄長庚醫院於4月4日至4月5日陸續通報收治多名個案，今日已有12名患者，初步檢驗結果均為沙門氏菌陽性。依法針對業者再加重裁處，累計144萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。