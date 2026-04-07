廚餘養豬年底落日 今年已查獲12件

台灣從非洲豬瘟疫區除名，但為防堵非洲豬瘟疫情，今年為廚餘養豬轉型落日期限，明年起將全面禁止廚餘養豬。據非洲豬瘟中央災害應變中心統計，今年共查獲十二場違規使用廚餘養豬，十一件已裁罰，一件在調查中。

廚餘養豬期限即將屆滿，黑豬禽畜飼養協會常務監事蔣家煌表示，黑豬飼養成本高很多，這次禁廚餘已讓許多黑豬農吃不消，改養白豬，希望動物性和植物性殘渣不要禁，像雞和魚的下腳料、豆渣、豆水、麵粉水、豆油渣等，這是黑豬重要的蛋白質來源，「豬農其實比誰都怕非洲豬瘟，一定會自律，廚餘一定會高溫蒸煮後才餵豬」。

桃園蔡姓豬農飼養黑豬，他說，他認同「防疫優先」，但政策缺乏彈性「一刀切」，連雞隻屠宰場的「下腳料」也禁止，對產業衝擊過大，彷彿在懲罰守規矩的豬農。

蔡姓豬農說，不只養豬業受衝擊，雞隻屠宰業者說，未來下腳料全面送化製廠，處理成本大增，最終會反映在消費端，國民美食雞排可能漲價到一片二百元；另外，目前廚餘處理量吃緊，明年全面禁止後，恐負擔會更重。

彰化縣養豬協會陳筆輝估計，全台百分之八的廚餘養豬戶將有百分之七改為飼料飼養，剩餘的可能因退休、沒人接手而退場，因廚餘養豬的豬肉產量不大，退場的量有限，不會影響整體養豬產業及供應量。

雲林縣在縣長張麗善二○一八年就任的第一天就布全面禁用廚餘，雲縣養豬協會理事長吳英吉說，目前僅剩中北部一些養黑豬的業者可能還需要使用廚餘，不妨以安全為前提，由縣市政府主導設立「中央廚房」嚴格蒸煮，使用者付費，既可滿足業界需求也可建立安全供料體系。