台灣重返非洲豬瘟非疫區 豬農樂：盡快外銷

台中梧棲養豬場去年十月爆發非洲豬瘟疫情，所幸圍堵在單一案場，且一個月內達成清零目標。我國在今年二月廿一日提交申請，昨獲世界動物衛生組織（ＷＯＡＨ）核可，恢復為非洲豬瘟非疫區，再次恢復亞洲唯一的口蹄疫、豬瘟、非洲豬瘟三大豬病非疫國。

賴清德總統昨晚臉書發文表示，能在短時間內通過嚴謹審查，來自台灣長期累積的制度與專業；從監測到應變、從邊境到產業端，一步一步建立起與國際接軌的防檢疫能力，不僅守住防線，也贏得國際信任。

「這是好消息。」雲林縣養豬頭數達一百五十二萬頭，全國最多，雲縣養豬協會理事長吳英吉說，據了解目前菲律賓極缺豬肉，加上國內豬價仍低迷，維持每公斤七十五元到八十元之間，讓養豬成本頗感吃力，政府應盡速建立出口及穩定市場機制。

彰化縣養豬協會理事長陳筆輝也盼政府輔導豬農與貿易商，能恢復過去的外銷據點。陳擔憂地說，過去台灣豬肉外銷菲律賓、新加坡等國，非洲豬瘟疫情後都停了，加上未來美豬將放寬限制叩關，將壓縮台灣豬肉銷售量。

屏東黑豬飼養畜牧協會理事長方志源表示，爆發非洲豬瘟疫情時，肉商進口許多肉品，去化不及連帶影響國內豬價，很多豬農都賠得很慘，現在終於從疫區除名，希望未來能提高出口量，提升台灣的豬價。

雲林肉品市場昨天休市，無法反映豬價。雲縣肉品市場總經理黃加安說，雲林出口豬肉數量不多，解除疫區對價格波動應不會太大，但對台灣養豬整體產業永續發展是有正面幫助的。

農業部表示，將加速與日本、新加坡、菲律賓、越南、馬來西亞及香港等貿易夥伴洽談，盡快推動恢復台灣豬肉外銷。

農業部說，去年十月中央災害應變中心立即啟動跨部會應變機制，落實全國豬隻禁運禁宰、禁止廚餘養豬，以及三階段全國牧場訪視、重點場域採樣等措施，嚴格控制疫情於單一牧場，一個月內即完成案例場清消。

農業部指出，為維繫非洲豬瘟防疫成果，持續強化監督廚餘使用管理，導入科技防疫建置蒸煮監控系統與廚餘運輸車ＧＰＳ管理機制，並結合養豬場電子圍籬進行整合監控，落實監控機制。