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達5共識 2公會協商 不讓毛小孩斷藥

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
寵物用藥管理新制將於七月正式上路，眾多飼主憂心新舊制度銜接不及，恐造成臨床用藥短缺、延誤治療。記者邱瓊玉／攝影
寵物用藥管理新制將於七月正式上路，眾多飼主憂心新舊制度銜接不及，恐造成臨床用藥短缺、延誤治療。記者邱瓊玉／攝影

寵物用藥管理新制七月一日上路，獸醫界與眾多飼主憂心制度銜接不及，恐造成臨床用藥短缺、延誤治療。藥師公會全國聯合會、全國獸醫師公會全國聯合會初步達成「緊急的用藥仿照人用藥品寄存藥物在獸醫院、檢討正面藥品表列清單與動保用藥」等五大共識，讓毛小孩用藥不斷鏈。

近日不少民眾至公共政策網路參與平台發起暫緩動保用藥新制等提案，要求明列急救藥品清單，允許獸醫醫療機構合法購置並儲存於院內，供臨床即時使用。另允許在院內即時配置給藥，待有完善配套後再推行，降低政策推行阻力。

中華民國獸醫內科醫學會、台灣貓科醫學會日前也成立用藥新制的發聲平台，呼籲凡臨床必需的救命藥品，應准予醫師直接備貨，免除藥商逐案登錄負擔，並允許動物醫院端購入人用藥後自行標註，降低藥廠進入動保市場的門檻。

全國獸醫師公會全國聯合會理事長譚大倫表示，藥局與動物醫院未來屬於合作關係，藥師全聯會媒合需要藥物的動物醫院促成合作，目前將攜手檢討正面藥品表列清單與動保用藥，避免毛小孩取藥不必要的麻煩。

譚大倫指出，在與藥師公會全國聯合會理事長林憶君開會討論後，達到初步的共識，包含成立溝通平台，讓雙方可以有更進一步的溝通，定期或不定期開會，讓政策走得更順暢；在急救用藥、抗生素針劑等，仿照人用藥品現有的做法寄存藥物在獸醫院，藥局定期跟獸醫院比對使用數量，提供購藥證明。

林憶君指出，三月廿四日與防檢署協商時，提出可以用寄存藥品的方式解決應急品項的需求，另期待防檢署盡快跟食藥署合作，解決醫用氣體廠商申請成動保用藥的問題。未來將著力於如何接受獸醫師的購藥證明，幫忙儲備獸醫師比較難取得的藥物，確保毛小孩用藥無虞。至於四月五日與獸醫師公會開會，雙方達成初步共識，建立起良好的合作夥伴關係。

獸醫師 毛小孩

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