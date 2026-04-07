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憂自費負擔重 癌團籲政府闢多元財源

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

二○二五年國內銷售藥品排行出爐，癌症用藥已成民眾沉重負擔，癌症希望基金會副執行長嚴必文表示，此數據反映兩大趨勢，一為癌症從致命疾病轉為長期慢性病，再者癌友經濟負擔持續加重，政府應正視癌症患者癌後生活與長期支持需求，發展健保外的多元財源機制，確保患者用藥權益。

癌症連續四十三年位居國人十大死因首位，每年九十多萬名癌友接受治療。嚴必文說，隨著癌症標靶治療與免疫療法問世，病人存活期延長，治療從「短期救命」轉為「長期控制」，用藥時間拉長，整體醫療支出當然隨之增加。

目前許多創新療法仍有給付限制，或仍需自費，讓病友與家庭經濟負擔沉重。

以榜首「泰格莎」肺癌標靶藥物為例，二○二五年在台總銷售金額高達五十六億元，而近幾年來，「泰格莎」每年給付金額約為三十三億元至三十八億元之間，換算後，癌友自費金額達一二○億元，如無法獲得健保給付，每位癌友一年得自費一○八萬元。

癌症希望基金會一項調查顯示，超過兩成癌友每年自費支出超過百萬元，嚴必文表示，「財務毒性」已成為不可忽視的問題，衛福部應持續提升創新癌症治療的可近性與給付彈性，加速健保接軌國際治療指引，讓病友及時使用有效藥物。此外，政府應積極發展健保外的多元財源機制，思考健保與商業保險等制度如何協作，減輕病友自費負擔。

「樂見健保持續廣納新藥及適應症，但也憂心健保財務壓力。」台灣癌症基金會總監馬吟津說，標靶、免疫治療藥費高，凸顯健保及癌藥基金給付上的重要性，期許政府加速擴大多元財源，如癌藥基金法治化等，加速健保給付新藥的效率。

此外，持續與藥廠進行彈性價格協議，縮短與國際接軌的時間，患者則應透過基因檢測，選擇適合的藥品精準治療，達到醫、藥、病三贏目標。

癌症已不只是醫療問題，而是結合醫療、經濟與社會支持的系統性挑戰。嚴必文呼籲，政府應正視癌症患者癌後生活與長期支持需求，隨著病患存活期延長，政策不應只停留在治療，更應納入復工、長期照護與社會支持體系。

健保 癌症

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