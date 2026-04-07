減重需求高 瘦瘦針大賣近20億元

在最新暢銷藥物排行榜中，瘦瘦針「胰妥讚」異軍突起，前一年第十七名，去年則躍升至第十名，累積金額近廿億元，台灣肥胖醫學會理事、減重醫師蕭敦仁表示，關鍵原因在於國人肥胖問題嚴重，每兩個成年人中，就有一人體重過重。

蕭敦仁表示，卅年前，全國身體質量指數（ＢＭＩ）超過廿四的過重族群，約占全人口的三分之一，現已升至二分之一，這讓減重成為全民運動。研究證實施打瘦瘦針，可降低過重引起的高血糖、心臟病、肺部疾病及肝、胰功能異常等。

蕭敦仁表示，「胰妥讚」為用於難以控制糖尿病患者的唯一健保給付藥品，一開始係由新陳代謝科醫師開立處方箋，但近年來，愈來愈多心臟科、腸胃科、腎臟科等醫師也幫患者開立「瘦瘦針」，以致銷售金額不斷上升。

值得注意的是，「胰妥讚」競爭對手「猛健樂」於去年五月上市，改變了原本獨大的瘦瘦針市場，蕭敦仁表示，「猛健樂」銷售金額早已超過「胰妥讚」，而今年應有另一款瘦瘦針在台上市，可預見的是「胰妥讚」銷售金額恐將下滑。

蕭敦仁表示，「胰妥讚」、「猛健樂」都屬長效針劑，每周打一次，使用「胰妥讚」一年，約可減少體重百分之十五，「猛健樂」則可減少百分之廿。分析自費市場，「胰妥讚」依不同劑型，每月藥費約在三千至八千元，「猛健樂」減重效果佳，每月藥費約在七千至一萬六千元。

臨床顯示，瘦瘦針減重效果佳，又可降低慢性病、癌症等發生風險，節省健保支出，但其藥費昂貴，蕭敦仁表示，等到瘦瘦針過了專利期，更多藥廠製造學名藥，藥價才會下降。為達「醫療平權」，衛福部應思考將肥胖等高風險族群納入健保給付。

蕭敦仁說，世衛組織（ＷＨＯ）去年底投稿「美國醫學會雜誌」，文章提及兩項建議，第一、若醫師認為瘦瘦針對患者有好處，應長期使用，因只要停藥就可能復胖。再者，減重不能只能靠瘦瘦針，須給予患者完整生活習慣、飲食、運動等衛教，達到真正減重的效果。

「使用瘦瘦針，務必持續追蹤。」蕭敦仁表示，曾有個案在使用瘦瘦針兩周後，出現急性胰臟炎，住院五天，提醒民眾用藥後如身體不適，務必立即停藥就醫。至於甲狀腺髓質癌、第二型多發性內分泌腫瘤症候群、嚴重腸胃道疾病，及孕婦、哺乳期婦女則不適用此藥物。