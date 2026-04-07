健康你我他／持續閱讀與走讀 心不老優雅前行

一位長照學者說：「認知，決定你的老後。」人的一生都在做選擇、做決定，然後付諸行動，總希望結果圓滿不留遺憾。正確的認知，來自不斷學習，生活經驗的累積，他人智慧結晶的傳授。

我的閱讀從每天早餐配報紙開始，即便年逾古稀，報紙愈拿愈遠，但輔以放大鏡與閱報架，仍不改我每天看報的習慣。報紙資訊多元，可依自己的步調快慢閱讀。我閱報後會追蹤後續的活動，如好吃、好玩的店家或景點，作家的新書發表會訊息、上映的電影、可追的劇集，還有各種藝文的展出與演出等。

35年前，我在台北市社教館當志工，當時在職訓中，有一項是「讀書會帶領人訓練」。完成六周培訓後，各區的圖書館會積極配合，幫忙招生與借用場地，很有挑戰性。

我們以「親子關係」為主軸，搭配圍繞的教育情境，吸引了10多位家有國中小學生的媽媽參與。6次的活動下來，大家變成可以談心分享的好芳鄰，且繼續團體運作。閱讀只是媒介，因內容的指引、深思與互動，自我成長才是最令人喜悅的收穫。

如今來到七老八十的我們，不僅能獨閱樂，更享有眾閱樂，靠著持續的閱讀與走讀，因一顆不老的心，優雅前行。