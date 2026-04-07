聽新聞
0:00 / 0:00

健康名人堂／找出男女疼痛差異 走向緩解疼痛新方法

聯合報／ 閻雲

長久以來，科學家一直對女性比男性更容易出現慢性疼痛，且疼痛持續時間更長，感到無比困擾。如今，導致男女疼痛差異的原因找到了。

美國密西根州立大學團隊發現，一部分單核細胞會釋放IL-10（白血球介素-10）抑制疼痛，男性體內高濃度的睪固酮會活化這些因子，降低疼痛感。反觀女性，體內睪固酮濃度低，較不容易活化單核細胞釋放IL-10，讓她們容易感覺疼痛，且時間較久。這篇論文今年2月20日刊於「Science Immunology（科學免疫學）」期刊。

有生物學基礎 並非心理作用

論文通訊作者、密西根州立大學生理學系副教授Geoffroy Laumet，透過該校發布新聞資料表示，從研究結果不難看出，男女對疼痛的感受差異有生物學基礎，不是心理作用，也不是女性嬌氣，而是她們的免疫系統出了問題，今後也許女性可卸下長期背負的無名壓力。

Geoffroy Laumet指出，慢性疼痛影響約11%到40%的北美人口，嚴重降低生活品質。慢性疼痛通常與情緒障礙有關，構成代價高昂的公共衛生問題。他表示，遍布全身的神經元受刺激，進而活化產生疼痛。大多數時間裡，這些神經元處於靜默狀態，一旦走路不小心腳趾踢到硬物，或從腳踏車上摔下來，就被啟動。

只不過，對慢性疼痛患者來說，就算只是輕微的刺激，甚至根本沒有受刺激，這些神經元的感受器也可能被活化，讓人苦不堪言。

為幫助患者遠離慢性疼痛折磨，近年Geoffroy Laumet一直致力疼痛研究，並在一項小型計畫中，注意到男性體內IL-10濃度較高，可進一步向神經元發出訊號，抑制疼痛。就在那個當下，他意識到好像發現了解開慢性疼痛之謎的線索。

接下來，他的實驗室採用高階光譜流式細胞分析儀，這種尖端技術可進一步發現長期以來被認為功能不多的單核細胞，可透過活化產生的IL-10，在與疼痛感受神經元的通訊中，發揮重要的直接作用。

緩解疼痛 是由免疫體系驅動

研究團隊也發現，男性體內產生IL-10的單核細胞，活性遠高於女性，當他們阻斷男性體內睪固酮時，得到相反的結果。Geoffroy Laumet認為，研究證實緩解疼痛並非被動的過程，而是積極由免疫體系驅動的機制。受此鼓舞，他和研究團隊以小鼠為對象，進行至少五次動物實驗，得到同樣結果。

美國北卡羅萊納大學教堂山分校的另一個研究團隊，在研究車禍受傷者的心理狀態時，也得到男性體內產生IL-10的單核細胞活性較高時，疼痛緩解較快的結果。

這些證據，顯示出免疫體系和神經疼痛消退的通路，讓我們思考重點從疼痛的起始機制，轉移到疼痛持續存在的原因，將改變未來緩解疼痛的方式。目前常用嗎啡緩解疼痛，效果不錯，但有成癮問題。今後，全球有志於此的科學家可研究透過治療手段，以免疫體系和神經疼痛間的通路為標靶，促進IL-10產生，協助病患更快緩解疼痛。（作者閻雲為台北醫學大學前校長、台灣生醫創新學會理事長）

健康

延伸閱讀

越來越多男性寧願單身？他狠批女性「4字」嚇跑人 網友吵翻

下床「第一步」銳利刺痛 足底筋膜炎別按腳底

相關新聞

新店驚傳食物中毒！17人吃便當後不適送醫 食堂遭暫停營業

新北市衛生局今天接獲新店耕莘醫院疑似食品中毒通報，衛生局指出，民眾共17人食用新店區一食堂購買便當後，陸續出現腸胃道不適症狀，就醫後皆已返家休養。已現場採驗，並要求業者停業

明全台降溫有雨…中部以北「防劇烈天氣」 周四起回暖上看30度

明天鋒面通過、東北季風增強，中央氣象署預報員劉沛滕表示，明天中部以北有較大雨勢，周三天氣逐漸轉為穩定，周四起各地變回晴到多雲的好天氣，高溫上看30度。

中東戰爭衝擊能源供應 台電調度麥寮2燃煤電廠機組確保用電需求

國際戰事帶來能源供應不確定性，為提升天然氣調度彈性並確保供電穩定，世界各國紛紛採取短期調整發電結構措施因應。為強化能源調度韌性，經濟部責成台電短期調度麥寮電廠1、3號機組。台電表示，短期調度麥寮電廠，台電全年用煤量仍不會超過去年水準。

台灣重返非洲豬瘟非疫區 豬農盼廚餘養豬政策能修正

世界動物衛生組織核可台灣今起恢復非洲豬瘟非疫區，屏東豬農聞訊都表示開心，希望能帶動出口拉起低迷已久的豬價。屏東的六堆黑豬雖然受這波疫情衝擊較小，但豬農們仍希望未來廚餘養豬政策能修正，最起碼維持下腳料來餵豬，否則恐衝擊黑豬市場。

2025藥品銷售排行榜出爐 國人用藥趨勢：免疫藥物、瘦瘦針大幅成長

2025年國內銷售藥品排行出爐，十大銷售藥品中，癌症用藥就占六款，可見癌症仍是國人健康最大威脅。藥品銷售榜首位為肺癌標靶藥物「泰格莎」，銷售金額達56億多元。令人關注的是，癌症標靶、免疫治療已成主流趨勢，「保疾伏」、「癌自禦」等標靶、免疫藥物進入前十名，名列第六、第七名。另瘦瘦針「胰妥讚」搭上減重熱潮，名次自前一年第17名，竄升至第10名。

高雄春捲增至140人中毒！12名病患體內「驗出沙門氏菌」 市府已罰144萬

高雄市正義市場4日爆發春捲集體中毒案，累計就醫人數已達140人，其中49人尚未出院。高市衛生局表示，高雄長庚醫院於4月4日至4月5日陸續通報收治多名個案，今日已有12名患者，初步檢驗結果均為沙門氏菌陽性。依法針對業者再加重裁處，累計144萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。