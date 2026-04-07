健康名人堂／找出男女疼痛差異 走向緩解疼痛新方法

長久以來，科學家一直對女性比男性更容易出現慢性疼痛，且疼痛持續時間更長，感到無比困擾。如今，導致男女疼痛差異的原因找到了。

美國密西根州立大學團隊發現，一部分單核細胞會釋放IL-10（白血球介素-10）抑制疼痛，男性體內高濃度的睪固酮會活化這些因子，降低疼痛感。反觀女性，體內睪固酮濃度低，較不容易活化單核細胞釋放IL-10，讓她們容易感覺疼痛，且時間較久。這篇論文今年2月20日刊於「Science Immunology（科學免疫學）」期刊。

有生物學基礎 並非心理作用

論文通訊作者、密西根州立大學生理學系副教授Geoffroy Laumet，透過該校發布新聞資料表示，從研究結果不難看出，男女對疼痛的感受差異有生物學基礎，不是心理作用，也不是女性嬌氣，而是她們的免疫系統出了問題，今後也許女性可卸下長期背負的無名壓力。

Geoffroy Laumet指出，慢性疼痛影響約11%到40%的北美人口，嚴重降低生活品質。慢性疼痛通常與情緒障礙有關，構成代價高昂的公共衛生問題。他表示，遍布全身的神經元受刺激，進而活化產生疼痛。大多數時間裡，這些神經元處於靜默狀態，一旦走路不小心腳趾踢到硬物，或從腳踏車上摔下來，就被啟動。

只不過，對慢性疼痛患者來說，就算只是輕微的刺激，甚至根本沒有受刺激，這些神經元的感受器也可能被活化，讓人苦不堪言。

為幫助患者遠離慢性疼痛折磨，近年Geoffroy Laumet一直致力疼痛研究，並在一項小型計畫中，注意到男性體內IL-10濃度較高，可進一步向神經元發出訊號，抑制疼痛。就在那個當下，他意識到好像發現了解開慢性疼痛之謎的線索。

接下來，他的實驗室採用高階光譜流式細胞分析儀，這種尖端技術可進一步發現長期以來被認為功能不多的單核細胞，可透過活化產生的IL-10，在與疼痛感受神經元的通訊中，發揮重要的直接作用。

緩解疼痛 是由免疫體系驅動

研究團隊也發現，男性體內產生IL-10的單核細胞，活性遠高於女性，當他們阻斷男性體內睪固酮時，得到相反的結果。Geoffroy Laumet認為，研究證實緩解疼痛並非被動的過程，而是積極由免疫體系驅動的機制。受此鼓舞，他和研究團隊以小鼠為對象，進行至少五次動物實驗，得到同樣結果。

美國北卡羅萊納大學教堂山分校的另一個研究團隊，在研究車禍受傷者的心理狀態時，也得到男性體內產生IL-10的單核細胞活性較高時，疼痛緩解較快的結果。

這些證據，顯示出免疫體系和神經疼痛消退的通路，讓我們思考重點從疼痛的起始機制，轉移到疼痛持續存在的原因，將改變未來緩解疼痛的方式。目前常用嗎啡緩解疼痛，效果不錯，但有成癮問題。今後，全球有志於此的科學家可研究透過治療手段，以免疫體系和神經疼痛間的通路為標靶，促進IL-10產生，協助病患更快緩解疼痛。（作者閻雲為台北醫學大學前校長、台灣生醫創新學會理事長）