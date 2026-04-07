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姿勢性高血壓 主動站立測量

聯合報／ 郭志東／國泰綜合醫院心血管中心主治醫師
站起時頭暈，可能是「姿勢性高血壓」，中高齡、肥胖族群要特別當心。圖／123RF
站起時頭暈，可能是「姿勢性高血壓」，中高齡、肥胖族群要特別當心。圖／123RF

「姿勢性高血壓」是一種長期被低估的血壓異常型態，近年被認為與心血管風險、目標器官損傷及死亡率相關。隨著高齡化與自律神經功能異常族群增加，姿勢性高血壓在高血壓管理中不可忽視。

醫界對於姿勢性高血壓尚未有一致的定義，多數研究將其界定：由臥姿或坐姿轉為站立後1–3分鐘內，收縮壓上升≥20mmHg，且站立後收縮壓≥140mmHg；有部分研究也納入舒張壓上升≥10mmHg作為輔助條件。

實際盛行率 可能被低估

姿勢性高血壓的盛行率，一般成年人約5–10%，在老年人、高血壓患者、糖尿病或慢性腎臟病族群中高達15–25%。由於臨床量測多半忽略「站立血壓」，實際盛行率可能被低估。

正常人由臥姿轉為站立時，下肢靜脈回流暫時下降，交感神經活化，以維持血壓穩定。而姿勢性高血壓則是與過度交感神經反應及壓力感受器反射（baroreflex）調節失衡有關，主要有4機轉：

1.交感神經過度活化：站立時血管收縮反應過強，導致外周阻力上升。

2.動脈僵硬增加：老化與動脈硬化使壓力感受器敏感度下降。

3.自律神經功能異常：常見於糖尿病神經病變、巴金森氏症或其他神經退化疾病。

4.腎臟與體液調控異常：與鹽分敏感性及腎素–血管張力素系統活化相關。

姿勢性高血壓與姿勢性低血壓的臨床特性與風險輪廓並不相同。姿勢性低血壓常導致暈眩、跌倒；姿勢性高血壓則多為無症狀，卻與長期心血管風險增加相關，因此，姿勢性高血壓容易被忽略。

研究顯示 與不良預後相關

近年研究顯示，姿勢性高血壓與多項不良預後相關，包括左心室肥厚、頸動脈內膜中層增厚、腦小血管病變與認知功能下降、心血管事件等；有研究指出，姿勢性高血壓可能代表早期高血壓或是未受控制的血壓型態，尤其在門診血壓正常但站立血壓偏高的病人，需警覺其潛在風險。

診斷姿勢性高血壓的關鍵，在於主動量測站立血壓。建議病人休息臥躺或坐姿5分鐘後量測血壓；協助病人站立，於1分鐘與3分鐘各量測一次；比較姿勢改變前後的血壓差異。居家血壓監測與24小時動態血壓監測（ABPM）亦有助於辨識白袍效應或清晨血壓波動，但多數24小時動態血壓監測無法完整呈現姿勢變化，仍需搭配臨床量測。

針對姿勢性高血壓的管理，應掌握3原則：

1.確認是否合併整體高血壓：避免僅因坐姿血壓正常而低估風險。

2.生活型態調整：限制鹽分攝取、規律運動、體重控制。

3.藥物考量：對交感活性較高者，可考慮乙型阻斷劑或中樞作用型藥物；避免使用站立血壓升高的藥物組合。

針對老年高血壓患者、糖尿病或自律神經病變病人、門診血壓與居家血壓落差大的病人、有不明原因目標器官損傷者等族群，建議將站立血壓納入常規評估。

姿勢性高血壓雖多無明顯症狀，卻與心血管風險密切相關。透過簡單的姿勢血壓測量，臨床醫師即可辨識這一潛藏風險族群，並及早介入整體血壓管理。

高血壓 健康

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