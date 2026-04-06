十大銷售藥品癌藥占6項…癌團：癌友治療負擔不容輕忽 多元財源更重要

2025年國內銷售藥品排行出爐，前十名中，高達六款藥品為癌症用藥，可見癌症仍為國人最重要的疾病。癌症希望基金會副執行長嚴必文表示，此排行數據反映兩個重要趨勢，第一、癌症正逐漸從致命疾病轉為長期慢性病，第二、癌症治療的經濟負擔正在持續加重，政府應正視癌症患者癌後生活與長期支持需求，並發展健保外的多元財源機制，確保患者用藥無虞。

癌症已連續43年位居國人十大死因首位，每年約90多萬名患者接受藥物治療。嚴必文說，隨著癌症標靶治療與免疫療法進步，病人存活期明顯延長，治療也從「短期救命」轉為「長期控制」，用藥時間拉長，整體醫療支出自然隨之增加。但目前許多創新療法仍有給付限制或仍需自費，即使已有健保支持，病友與家庭仍可能承擔沉重的自付費用。

依2022年癌症希望基金會調查，已有超過兩成癌症病友自費支出超過百萬元，「財務毒性」已成為不可忽視的問題。嚴必文提醒，並非所有癌友都適用標靶或免疫治療，治療選擇需依個別病情與醫療專業判斷，病友應與醫師充分溝通，共同做出最適合的治療決策。

嚴必文說，衛福部應持續提升創新癌症治療的可近性與給付彈性，加速健保接軌國際治療指引，讓病友及時使用有效藥物，而面對高價癌症新藥帶來的財務壓力，政府應更要發展健保外的多元財源機制，應思考健保與商業保險等制度如何協作，減輕病友自費負擔。

癌症已不只是醫療問題，而是結合醫療、經濟與社會支持的系統性挑戰。嚴必文提醒，相關制度的設計，也須隨之升級與調整，呼籲政府應正視癌症患者癌後生活與長期支持需求，隨著存活期延長，政策不應只停留在治療，更應納入復工、長期照護與社會支持體系。

「樂見健保持續廣納新藥及適應症，但也憂心健保財務壓力。」台灣癌症基金會總監馬吟津說，標靶、免疫治療藥費高，凸顯健保及癌藥基金給付上重要性，期許政府加速擴大多元財源，如癌藥基金法治化等，以加速健保給付新藥的效率，同時持續與藥廠進行彈性價格協議，縮短與國際接軌的時間，患者也應透過精準的基因檢測，選擇適合的藥品精準治療，達到醫、藥、病三贏的目標。