瘦瘦針銷售量暴增…衝進暢銷藥物前十大排行榜 醫揭「減重需求高」

2025年國內銷售藥品排行出爐，受人關注的「胰妥讚」（瘦瘦針）名次暴衝，自前一年第17名，去年排名衝進第10名，銷售金額為19億7900多萬元，較前一年增加4億8300萬元。台灣肥胖醫學會理事、減重醫師蕭敦仁表示，「胰妥讚」名次大幅上升，主因是民眾對減重需求大增，且該藥品為用於難以控制糖尿病的唯一健保給付藥品，兩者相輔相成，銷售金額不斷創高。

「瘦瘦針銷售金額屢創新高，根本原因是現代人肥胖問題嚴重。」蕭敦仁說，30年前，國人BMI超過24的過重族群，約占全人口三分之一，但現在已攀升至二分之一，目前瘦瘦針減重已成趨勢，同時可降低體重過重引起的高血糖、心臟病、肺部疾病及肝、胰功能異常等，除了原先開立瘦瘦針的新陳代謝科醫師，包括心臟科、腸胃科、腎臟科等醫師也開始開立瘦瘦針，讓銷售不斷上升。

不過，胰妥讚競爭對手猛健樂於去年五月上市，打破胰妥讚市場一家獨大的情形。蕭敦仁說，目前猛健樂銷售金額已遠遠超過胰妥讚，且今年預計還有另一款瘦瘦針準備上市；因此，今年胰妥讚銷售金額可能下滑，更可能退出十名外。但若今年仍在十名內，可能是健保用量佳所致。

瘦瘦針目前用於減重為大宗，藥品賣的好不好，還是要看療效。蕭敦仁表示，胰妥讚、猛健樂都屬於長效針劑，一周打一次，目前胰妥讚使用一年約減少體重15%，猛健樂約減少20%，以自費市場來說，胰妥讚依不同劑型，每月藥費約3000至8000元，但因猛健樂減重效果佳，每月藥費高於胰妥讚達7000至1.6萬元不等。

近期，許多民眾使用瘦瘦針後出現副作用，蕭敦仁提醒，使用瘦瘦針後務必持續追蹤，臨床上曾遇到，民眾使用瘦瘦針兩周即出現急性胰臟炎住院治療五天，其餘臨床報告還有眼睛動脈阻塞個案等，雖然發生率低，仍呼籲用藥後出現身體不適，務必立即停藥就醫。若已有甲狀腺髓質癌、第二型多發性內分泌腫瘤症候群、嚴重腸胃道疾病，及孕婦、哺乳期婦女等則並不適用。

面對瘦瘦針使用情形，蕭敦仁說，世衛組織（WHO）去年底投稿「美國醫學會雜誌」指出，瘦瘦針無法解決全世界的肥胖問題，但給予兩項建議，第一、若醫師認為瘦瘦針對患者有好處，應長期使用，因只要停藥就可能復胖，第二、減重不能只能靠瘦瘦針，須給予患者完整生活習慣、飲食、運動等衛教，達到真正減重的效果。

蕭敦仁指出，瘦瘦針減重效果佳，又可降低慢性病、癌症等發生機會，節省健保支出，但藥費昂貴，只有經濟能力可以負擔的人才能使用，為達到「醫療平權」或許待瘦瘦針專利期過後，有更多藥廠投入學名藥製造，藥價下降，衛福部應思考針對高風險族群納入健保給付。

台灣癌症基金會總監馬吟津表示，「胰妥讚」排名上升，代表糖尿病、減重需求同時增加，但仍提醒衛福部在減重市場熱潮下，應確保藥品不短缺，損及糖尿病患者的用藥權利。