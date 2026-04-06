2025藥品銷售排行榜出爐 國人用藥趨勢：免疫藥物、瘦瘦針大幅成長

2025年國內銷售藥品排行出爐，十大銷售藥品中，癌症用藥就占六款，可見癌症仍是國人健康最大威脅。藥品銷售榜首位為肺癌標靶藥物「泰格莎」，銷售金額達56億多元。令人關注的是，癌症標靶、免疫治療已成主流趨勢，「保疾伏」、「癌自禦」等標靶、免疫藥物進入前十名，名列第六、第七名。另瘦瘦針「胰妥讚」搭上減重熱潮，名次自前一年第17名，竄升至第10名。

去年藥物銷售排行榜中，高達六款藥品為癌症用藥，相較20年前高達六款為高血壓、高血脂等慢性病用藥，包括知名的脈優、立普妥、冠脂妥已不復見。近年來，癌症已完全反轉國人疾病現況，藥品銷售也是居高不下。

國內銷售藥品第一，為肺癌標靶藥物「泰格莎」。胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民說，「泰格莎」為治療非小細胞肺癌的標靶藥物，使用條件為患者需帶有「EGFR」基因突變，目前國內非小細胞肺癌患者中，高達55%都有基因突變，讓該藥品成為治療第一選項。用藥方式為一天一顆，一療程為28天，目前該藥已納入健保給付，一顆3190元，一人平均藥費近九萬元。

陳育民說，目前已有臨床實證，肺癌病人可在手術後使用泰格莎作為「輔助性治療」，但尚在討論階段，若新適應症加納入後，銷售金額恐還會再創新高。

十大銷售藥品排行中，癌症免疫藥物就占三名，「吉舒達」排名第二，與前一年排名相同，但「保疾伏」、「癌自禦」免疫藥物衝前十名。肝癌醫學會理事、林口長庚醫院副院長李威震說，自2017年起，癌症治療轉向為免疫治療，目前治療方式多為免疫治療搭配化療，或搭配標靶治療，且對晚期癌症患者可達不同治癒效果。近年來，健保納入免疫藥物後，銷售金額大幅提升。

李威震說，以往晚期癌症治癒率僅百分比個位數，但使用免疫治療後，治癒率可至10%，雖然沒有完全治癒，但依不同癌別，腫瘤也可縮小10%至30%不等，患者可與腫瘤「和平共存」。如肝癌晚期患者原先存活期僅三至六個月，使用免疫藥物後延長生命，更有三成患者腫瘤縮小或消失，呼籲即便是癌症晚期患者也不要放棄治療。

受外界矚目的瘦瘦針「胰妥讚」自2024年第17名，大幅上升至去年第10名。肥胖醫學會理事、減重醫師蕭敦仁說，主因是民眾對減重需求大增，且該藥品為用於難以控制糖尿病患者的唯一健保給付藥品，兩者相輔相成，使其銷售金額不斷創高，排名也大幅上升。

至於，乳癌藥品「癌思停」於去年銷售金額略為下降，排名也退後一名。林口長庚醫院乳房醫學中心主治醫師陳訓徹說，癌思停主要用於三陰性乳癌，以抑制血管新生，目前屬於第二線用藥，或當癌細胞轉移時才會使用，但由於健保給付條件較為嚴格，又有其他藥物可以替代，因此，用量及銷售金額遠不及第一線免疫藥物「吉舒達」。

「國內銷售藥品前十名中，高達七項為癌症用藥，其實不意外。」台灣癌症基金會總監馬吟津說，癌症仍為國人最大的健康負擔，標靶、免疫藥物名列前茅，由此可見，標靶、免疫治療等創新藥物，讓患者治療時有更多的選擇，導致銷售金額居高不下，但有呼籲民眾應透過飲食、運動、定期篩檢、遠離菸檳等，以預防癌症，避免罹癌後需花費大筆醫療費用。