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新店驚傳食物中毒！17人吃便當後不適送醫 食堂遭暫停營業

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市衛生局到店家採驗。圖／新北市衛生局提供
新北市衛生局到店家採驗。圖／新北市衛生局提供

新北市衛生局今天接獲新店耕莘醫院疑似食品中毒通報，衛生局指出，民眾共17人食用新店區一食堂購買便當後，陸續出現腸胃道不適症狀，就醫後皆已返家休養。已現場採驗，並要求業者停業。

新北市衛生局指出，接獲通報後立即派員前往稽查，針對業者廢棄物未妥善處理及未有食品從業人員體檢等衛生缺失，依食安法規定命業者限期改正，若屆期仍未改善完成，可處6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局也抽驗白飯及便當配菜等可疑餐點檢驗衛生標準，後續若檢驗不合格，將依食安法規定命業者限期改正，複抽倘仍不合格，可處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局統計因目前已累計超過10位民眾出現疑似食品中毒症狀且經醫師診斷並通報為食品中毒或急性腸胃炎，已達暫停作業標準，命該業者暫停作業，待業者完成改善後，向衛生局提出改善報告，經審查同意及環境複查合格後，才能恢復作業。

食物中毒 便當 衛生局

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