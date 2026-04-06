明全台降溫有雨…中部以北「防劇烈天氣」 周四起回暖上看30度

明天鋒面通過、東北季風增強，中央氣象署預報員劉沛滕表示，明天中部以北有較大雨勢，周三天氣逐漸轉為穩定，周四起各地變回晴到多雲的好天氣，高溫上看30度。

劉沛滕說，明（7日）鋒面通過、東北季風增強，全台水氣增加，凌晨馬祖就已經開始有局部短暫陣雨或雷雨，上午通過北部陸地，中部以北有局部較大雨勢，且有短延時強降雨等劇烈天氣，宜蘭降雨廣泛，花東、南部也有局部短暫陣雨或雷雨，各地天氣不穩定。

周三（8日）東北季風減弱，但清晨西半部仍有降雨，白天轉為多雲的天氣，僅東半部及山區有局部降雨；周四至下周三（9至15日）各地都是晴到多雲穩定天氣。

溫度部分，劉沛滕指出，明天受到鋒面及東北季風增強影響，北台灣高溫降為22至24度，入夜低溫19至20度，感受偏涼，其他地區也會略為降溫，中部、花東高溫約25至27度，南部高溫依然有28至30度，低溫則約21至23度。

周三東北季風減弱，中部以北及宜花高溫回升到25至28度；周四至下周三各地恢復到晴到多雲的好天氣，高溫上看30度。