柏林愛樂鋼琴四重奏訪台 傳遞布拉姆斯未竟之言

由柏林愛樂成員組成的柏林愛樂鋼琴四重奏將以「微型交響樂團」之姿訪台，演繹作曲家布拉姆斯（Johannes Brahms）3首鋼琴四重奏，透過精彩樂音，傳遞布拉姆斯未竟之言。

演出曲目包括「g小調鋼琴四重奏第1號，Op. 25」充滿強烈推進力與內在拉扯、「A大調鋼琴四重奏第2號，Op. 26」呈現開闊與抒情氣息與「c小調鋼琴四重奏第3號，Op. 60」展現內斂而深沉情感重量。

柏林愛樂鋼琴四重奏（Berlin Philharmonic PianoQuartet）將呈現3首「鋼琴四重奏」全集，這些作品誕生於布拉姆斯對師母克拉拉‧舒曼（Clara JosephineSchumann）產生深刻情感關鍵時期，透過音樂，可感受布拉姆斯內心不曾暢快言說的真摯情感。

根據由牛耳藝術發布新聞資料，成立於1985年的柏林愛樂鋼琴四重奏經30年發展，樂團2015年有新一代成員，這次訪台是全新成員，包括鋼琴家葛羅（Markus Groh）是1995年布魯塞爾伊莉莎白王后國際音樂大賽金獎得主，也是首名獲這項殊榮的德國鋼琴家。

其他成員包括小提琴家埃斯納歐拉（Luis Esnaola）2016年加入柏林愛樂第一小提琴部，演奏風格細膩且具張力；中提琴家韓特（Matthew Hunter）在柏林愛樂服務近30年，2025年2月退休；大提琴家韋柏（KnutWeber）曾任柏林愛樂樂團董事，也是「柏林愛樂12把大提琴」成員，藝術足跡遍及全球。

4名音樂家致力推廣的室內樂組合「鋼琴四重奏」雖不如弦樂四重奏廣為人知，但這種迷人組合幾乎激發每名偉大作曲家靈感，為鋼琴四重奏創作。此外，柏林愛樂鋼琴四重奏曲目還包括一些鮮為人知作品及重新發現的佳作，讓這種組合深受歡迎。

值得一提的是，根據主辦單位官網，這場5月23日在台南文化中心登場的音樂會選在上午11時30分起舉行，規劃較充裕中場休息讓樂迷用餐後，再接著聆賞下半場，讓音樂會成為從容展開的週末體驗。