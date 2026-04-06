台灣重返非洲豬瘟非疫國 賴總統：持續強化防疫韌性

世界動物衛生組織（WOAH）已正式核可，台灣重回非洲豬瘟非疫國行列。賴清德總統晚間表示，正因為大家的齊心協力，台灣才能以團結跨越種種挑戰，政府未來會持續強化防疫韌性，穩健推動產業走向國際，讓台灣豬繼續在世界飄香。

農業部今天表示，台灣提前獲世界動物衛生組織（WOAH）核可，恢復為非洲豬瘟自我聲明非疫區，台灣也重返亞洲唯一的口蹄疫、豬瘟、非洲豬瘟「三大豬病非疫國」。

賴總統晚間透過臉書發文表示，能在短時間內通過嚴謹審查，來自台灣長期累積的制度與專業。從監測到應變、從邊境到產業端，台灣一步一步建立起與國際接軌的防檢疫能力，不僅守住防線，也贏得國際的信任。

總統表示，這項成果，屬於所有堅守崗位、共同付出的每一位夥伴。衷心感謝養豬業者、行政團隊、防檢疫人員以及投入其中的專家學者。因為大家的專業與堅持，才能成功守護台灣豬。

他說，也要感謝全體國人，每一次出入境的自律配合、每一份對防疫工作的理解與支持，都是這道防線不可或缺的一部分。

賴總統說，正因為大家的齊心協力，台灣才能以團結跨越種種挑戰。未來，政府會持續強化防疫韌性，穩健推動產業走向國際。讓台灣豬，繼續在世界飄香。

此外，行政院長卓榮泰晚間也在臉書以「感謝」發文說，全國養豬農民的堅持，高效率、努力不懈的合作，一起贏得這場挑戰，台灣高品質的豬肉即將重返國際。