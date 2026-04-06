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台灣重返非洲豬瘟非疫區 桃園豬農盼廚餘養豬禁令不要「一刀切」

聯合報／ 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市轄內261場養豬場、飼養11萬頭豬，是北台灣的黑豬養殖重鎮。圖／桃園市動保處提供
桃園市轄內261場養豬場、飼養11萬頭豬，是北台灣的黑豬養殖重鎮。圖／桃園市動保處提供

台灣提前獲世界動物衛生組織核可，恢復為非洲豬瘟自我聲明非疫區，養豬產業樂見其成。不過，中央因應疫情，預計明年全面禁用廚餘養豬，對桃園黑豬產業仍是一大衝擊，有豬農希望政策能有彈性，不該採「一刀切」方式，連下腳料都不准使用。

據統計，桃園市轄內約有261場養豬場、飼養11萬頭豬，其中8.3萬頭是黑豬，是北台灣的黑豬養殖重鎮。養豬戶多以廚餘飼養黑豬，自從去年中央宣布未來將永久禁用廚餘養豬以來，桃園養豬產業無不盼政府要有相對應配套，要有替代飼料或政策彈性。

桃園一名蔡姓豬農今說，不可諱言廚餘存在疫病傳播風險，尤其家戶丟棄內容難以控管，若混入來自疫區的肉品，確實可能成為感染來源。他基本上認同政府的防疫政策，但問題在於禁止廚餘養豬政策欠缺彈性，感覺是在懲罰守規矩的豬農。

蔡姓豬農指出，黑豬多採濕料餵養，白豬則多使用乾料；包括他在內的部分養豬戶長期使用來自雞隻屠宰場的「下腳料」作為飼料來源，這些來源穩定且有配合管理機制，每天使用屠宰後的剩餘物餵豬，這些並非來路不明的廚餘。

然而，新政策不僅禁止廚餘，也將下腳料等動物性副產品納入限制。蔡姓豬農說，先前已有屠宰業者反映，過去由養豬場協助處理下腳料，未來若全面改送化製廠，處理成本將大幅增加，最終可能反映在消費端價格，光是雞排就可能漲價到一片兩百元。

「低風險的飼料應開放，相信養豬戶也願意配合嚴格監控機制。」蔡姓豬農說，下腳料的染疫風險很低，自家的養豬場也早在去年非洲豬瘟疫情爆發之前裝設蒸煮設施、導入ＧＰＳ車輛管理及申請再利用許可等，政府不應該一味排斥包含下腳料在內的廚餘，反而衝擊遵守規矩的養豬戶。

此外，禁用廚餘養豬政策也可能對環境端造成衝擊。蔡姓豬農認為，現行環保單位在廚餘處理上已相當吃緊，多以掩埋或焚燒途徑為主，若全面禁止再利用，恐加重負擔。他也提到，自家農場長期投入循環經濟，透過高溫處理等方式進行資源再利用，如今政策可能使這些努力「走回頭路」。

「政府官員應該下鄉到地方開座談會，和基層農戶對話聽取真實聲音。」蔡姓豬農認為，全面禁用廚餘養豬政策配套仍不足，自己也還在觀望發展，希望能開放下腳料作為飼料，畢竟早已配合監控與投入設備升級等，無法說改就改，也憂心未來反而因為政策，遭到「變相淘汰」。

非洲豬瘟 廚餘 桃園

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