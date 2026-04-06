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麥寮電廠擬恢復2部燃煤機組 雲林縣府有條件同意運轉3個月

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
中東戰爭影響天然氣能源供應，經濟部有意重啟麥寮電廠兩部機組再運轉三個月，獲雲林縣府有條件下同意。記者蔡維斌／翻攝
中東戰爭影響天然氣能源供應，經濟部有意重啟麥寮電廠兩部機組再運轉三個月，獲雲林縣府有條件下同意。記者蔡維斌／翻攝

中東戰爭帶來國際天然氣供應受阻、價格大漲，台電為調整產電結構，將重新啟動去年停止使用燃煤的雲林麥寮電廠，三部燃煤機組中的兩部機組重新運轉三個月；雲林縣長張麗善強調，基於維護國家能源的需求，她要求在符合環境、健康風險等規範下，同意轉運，但也希望中央能夠重新盤整國家的能源政策。

麥寮電廠目前處於能源轉型過渡期，現有3部發電機組主要燃料為煤炭（燃煤機組），裝置容量共1800MW。這些燃煤機組去年底陸續停運，將改建為天然氣發電機組，預計2029年起正式轉為天然氣（LNG）發電。

受中東戰爭衝擊，包括日、韓、菲等國均已啟用燃煤發電，經濟部將也調整發電結構，規畫重新啟用燃煤機組。

據了解，為了維持供電穩定，經濟部、台電、麥寮電廠高階主管，日前不公開拜會雲林縣政府，希望能保留麥寮一號與三號燃煤機組，大約提供2.7％備轉容量率，約120萬瓩電力。

由於麥寮電廠部分燃煤機組許可證期限到2027年底，因此盼能取得雲林縣政府核准，重啟麥電燃煤機組。

雲林縣長張麗善今天下午受訪證實經濟部、台電及麥電主管針對恢復讓燃煤機組運轉，曾找縣府協商，張麗善表示，當時經濟部提出讓麥電兩部機組再運轉三個月，由於這兩部機組期限未屆，加上戰爭帶來對國家造成不可避免的能源衝擊。

張麗善指出，因應國際局勢變化，造成國家必須調整國內能源結構，站在縣府立場，維護縣民健康和避免空汙的造成，是責無旁貸，但基於國家需求的輕重緩急考量下，縣府才同意在加強維護末端環保原則下，有條件配合恢復三個月運轉。

不過，她認為維護能源安全是中央政府不可迴避的責任，從這次中東戰爭帶來對能源供應的影響，顯示現有國家能源政策仍有檢討空間，中東戰爭不知何時才會結束，對於未來能源後續備用，期盼中央能重新盤整國家的整個能源，包括重啟核電等，須妥善因應，以維護能源穩定民生和產業。

中東戰爭影響天然氣能源供應，經濟部有意重啟麥寮電廠兩部機組再運轉三個月，獲雲林縣府有條件下同意。記者蔡維斌／翻攝
中東戰爭影響天然氣能源供應，經濟部有意重啟麥寮電廠兩部機組再運轉三個月，獲雲林縣府有條件下同意。記者蔡維斌／翻攝

中東戰爭影響天然氣能源供應，經濟部有意重啟麥寮電廠兩部機組再運轉三個月，雲林縣長張麗善在強化末端環保下，有條件下同意，但也希望中央檢討整個國家的能源政策。記者蔡維斌／翻攝
中東戰爭影響天然氣能源供應，經濟部有意重啟麥寮電廠兩部機組再運轉三個月，雲林縣長張麗善在強化末端環保下，有條件下同意，但也希望中央檢討整個國家的能源政策。記者蔡維斌／翻攝

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