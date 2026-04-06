確保電力供應穩定 台電宣布5月起洽購麥寮電廠電力

為確保電力供應，台電宣布調度麥寮電廠機組。台電指出，國際戰事帶來能源供應不確定性，為提升天然氣調度彈性並確保供電穩定，世界各國紛紛採取短期調整發電結構措施因應；為強化能源調度韌性，經濟部責成台電短期調度麥寮電廠1、3號機組。不過台電強調，短期調度麥寮電廠，台電全年用煤量仍不會超過去年水準。

台電說明，政府全力調度天然氣，目前國內供氣充足，各發電機組皆依既定排程操作發電。惟中東戰事持續影響國際能源供應，國際重要天然氣設施受戰火波及且短期內復產困難，加劇液化天然氣（LNG）的供應風險。考量國家能源安全，包含日本、韓國、德國、泰國及菲律賓等國，紛紛採取調整發電結構、提高燃煤發電的緊急措施，以因應天然氣供應風險，及降低高價天然氣對電價及民生衝擊。

台電表示，中東戰事前景未明，為協助中油增加後續天然氣調度彈性，參考鄰近各國普遍做法，短期增加燃煤發電。台電將於5月起短期洽購麥電機組電力因應，但全年用煤量仍不會超過去年水準。

台電說明，民營麥寮電廠1號與3號機目前均有操作許可及電業執照，依法可運轉，且已裝設濕式靜電除塵器等環保改善措施可進一步降低空污排放。台電將與地方政府保持密切溝通，並持續關注國際能源情勢變化，滾動調整應變策略，確保國人用電需求。