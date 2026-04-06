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春捲中毒受害者恐求償無門 業者未保產品責任險…高市府回應了

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高雄春捲食物中毒案初檢沙門氏菌陽性 醫：這食材問題最大

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
高雄市正義市場某春捲攤商傳出疑似集體食物中毒案，目前通報已達140人，初步檢驗結果，患者均為沙門氏菌陽性，並依法針對業者再加重裁處，累計144萬元。記者徐白櫻／攝影
高雄市正義市場某春捲攤商傳出疑似集體食物中毒案，目前通報已達140人，初步檢驗結果，患者均為沙門氏菌陽性，並依法針對業者再加重裁處，累計144萬元。記者徐白櫻／攝影

高雄市正義市場4日爆發春捲集體食物中毒案，累計就醫人數已達140人，其中49人尚未出院。高市衛生局表示，高雄長庚醫院於4月4日至4月5日陸續通報收治多名個案，今天又增12名患者，初步檢驗結果均為沙門氏菌陽性。依法針對業者再加重裁處，累計144萬元。

台北榮總臨床毒物與職業醫學部主任楊振昌說，沙門氏菌最容易出現在雞蛋的蛋殼上，因此，若是蛋殼有充分沖洗的洗選蛋，基本問題不大，反倒是一般店家常用的散裝蛋（籃裝蛋），被汙染的機會相對大增。因此，推測應是該店家使用的一般未沖洗的散裝蛋的蛋殼帶有沙門氏菌。

楊振昌推測，應是店家雞蛋用量大，四周環境又適合沙門氏菌大量生長，並產生毒素，且購買的消費者多、生意很好，原則上應該有更多的人食用，但可能沒有症狀，或症狀十分輕微沒有就醫，卻仍造成上百人出現食物中毒症狀就醫。

楊振昌提醒，沙門氏菌引起的食物中毒，若症狀嚴重將出現發燒、脫水、電解質異常，免疫能力差的人，甚至會出現敗血症，若是老年人、幼童、免疫能力差的人，可能引發敗血症，需要使用抗生素治療，但如果及早就醫，經治療後都可痊癒。

「雞蛋製品一定要煮熟，才能避免食物中毒。」楊振昌說，雖然春捲內餡多為熟食，但雞蛋有沒有煮熟、加熱是否完全、雞蛋的來源等，需要相關單位進一步調查，才能釐清。不過，現在天氣悶熱、潮濕，春捲等食物在室溫下，應於2小時內吃完，建議不應超過2小時，若要超過2小時就要放入冰箱冷藏，避免細菌滋生，以防再吃時引起食物中毒。

發燒 食物中毒 高雄市

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