快訊

春捲中毒受害者恐求償無門 業者未保產品責任險…高市府回應了

中職／滿場！林哲瑄引退賽2場22801人進場 新莊打3場全數破萬

聽新聞
0:00 / 0:00

春捲中毒案受害者恐求償無門 高市府擬要求公有市場攤商投保才能簽約

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市苓雅區正義市場爆發春捲中毒案，也凸顯多數攤商未投保「產品責任險」，受害者未來求償恐怕十分困難。記者徐白櫻／攝影
高雄市苓雅區正義市場爆發春捲中毒案，也凸顯多數攤商未投保「產品責任險」，受害者未來求償恐怕十分困難。記者徐白櫻／攝影

高雄春捲食物中毒案如滾雪球般，受害者人數不斷攀升，由於業者未投保「產品責任險」，受害者只能依就醫單據向業者求償，求償不成只能向消費者服務中心求助。此事件也凸顯市場攤商投保者可能寥寥可數，高市經發局表示，正義市場屬於民有市場，未來加強輔導業者投保；未來公有市場會將納保放入攤位契約中。

苓雅區正義市場春捲攤的食物中毒案高達140人送醫，衛生局依法將業者加重裁處，累計罰鍰已達144萬元。業者受罰超過百萬元，另方面又未投保「產品責任險」，受害消費者能否獲得賠償仍是未知數。

高雄市有41處公有、52處民有市場，目前皆未強制要求攤商投保「產品責任險」。針對此次正義市場爆發食安事件，高市經發局表示，正義市場為民有市場，將與市場管委會積極宣導餐飲相關業者投保產品責任險。

經發局說，為加強市場整體食物衛生，市場除定期清潔、落實垃圾分類，以提升整體食物衛生環境外，經發局將持續配合市府食安聯合小組，至各公有市場進行查察，並協助公有市場飲食類攤商，後續將投保產品責任險納入市場攤位契約中，以維自身及消費者權益。

衛生局提醒，春捲攤商「無投保產品責任險」，消費者若證實因食品中毒就醫，依法可依據「就醫單據（如診斷證明書），針對醫療費用、減少工作收入、精神慰撫金等損害請求賠償」，倘若雙方若無處理共識，可向市府消費者服務中心（專線：1950）申訴尋求協助。

食物中毒 高雄 衛生局

延伸閱讀

高雄春捲增至140人中毒！12名病患體內「驗出沙門氏菌」 市府已罰144萬

不只正義市場…鳳山春捲也爆食安疑慮 高市衛生局稽查揪多項缺失

高雄春捲中毒案爆134人送醫 雄檢檢察官下午帶隊衝現場業者慘了

高雄鳳山五甲也傳春捲出包 消費者聞到酸臭味衛生局登門稽查

相關新聞

中東戰爭衝擊能源供應 台電調度麥寮2燃煤電廠機組確保用電需求

國際戰事帶來能源供應不確定性，為提升天然氣調度彈性並確保供電穩定，世界各國紛紛採取短期調整發電結構措施因應。為強化能源調度韌性，經濟部責成台電短期調度麥寮電廠1、3號機組。台電表示，短期調度麥寮電廠，台電全年用煤量仍不會超過去年水準。

高雄春捲增至140人中毒！12名病患體內「驗出沙門氏菌」 市府已罰144萬

高雄市正義市場4日爆發春捲集體中毒案，累計就醫人數已達140人，其中49人尚未出院。高市衛生局表示，高雄長庚醫院於4月4日至4月5日陸續通報收治多名個案，今日已有12名患者，初步檢驗結果均為沙門氏菌陽性。依法針對業者再加重裁處，累計144萬元。

怕羊騷味怎麼買？ 營養師授「4招」挑選羊肉避雷法

羊肉獨特的風味讓許多老饕愛不釋手，但那股濃烈的「羊騷味」卻也讓不少人望之卻步。營養師林世航指出，羊肉的騷味很難單靠後天的烹調手法完全去除，若想大口吃肉又怕味道太重，建議在源頭選購時就先做好把關。

台灣從非洲豬瘟疫區除名 農民盼重啟台灣豬肉外銷並拓點

經過半年嚴格管控，台灣從非洲豬瘟疫區除名，養豬農民相當高興，認為有助重啟台灣豬肉外銷，並對本來美豬進口可能壓縮台灣豬銷路，或許拔針後的安全台灣豬肉，可從外國市場找到補償。

WOAH核可台灣恢復非洲豬瘟「非疫區」 成亞洲唯一「三大豬病」非疫國

總統府秘書長潘孟安6日在臉書表示，就在今天，世界動物衛生組織（WOAH）正式核可，台灣重新恢復為非洲豬瘟非疫區。這不只是一份認證，更是對台灣防檢疫體系最高的肯定，台灣再次寫下紀錄，穩坐亞洲唯一達成口蹄疫、豬瘟、非洲豬瘟「三大豬病非疫國」地位的國家。

麥寮電廠擬恢復2部燃煤機組 雲林縣府有條件同意運轉3個月

中東戰爭帶來國際天然氣供應受阻、價格大漲，台電為調整產電結構，將重新啟動去年停止使用燃煤的雲林麥寮電廠，三部燃煤機組中的兩部機組重新運轉三個月；雲林縣長張麗善強調，基於維護國家能源的需求，她要求在符合環境、健康風險等規範下，同意轉運，但也希望中央能夠重新盤整國家的能源政策。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。