春捲中毒案受害者恐求償無門 高市府擬要求公有市場攤商投保才能簽約

高雄春捲食物中毒案如滾雪球般，受害者人數不斷攀升，由於業者未投保「產品責任險」，受害者只能依就醫單據向業者求償，求償不成只能向消費者服務中心求助。此事件也凸顯市場攤商投保者可能寥寥可數，高市經發局表示，正義市場屬於民有市場，未來加強輔導業者投保；未來公有市場會將納保放入攤位契約中。

苓雅區正義市場春捲攤的食物中毒案高達140人送醫，衛生局依法將業者加重裁處，累計罰鍰已達144萬元。業者受罰超過百萬元，另方面又未投保「產品責任險」，受害消費者能否獲得賠償仍是未知數。

高雄市有41處公有、52處民有市場，目前皆未強制要求攤商投保「產品責任險」。針對此次正義市場爆發食安事件，高市經發局表示，正義市場為民有市場，將與市場管委會積極宣導餐飲相關業者投保產品責任險。

經發局說，為加強市場整體食物衛生，市場除定期清潔、落實垃圾分類，以提升整體食物衛生環境外，經發局將持續配合市府食安聯合小組，至各公有市場進行查察，並協助公有市場飲食類攤商，後續將投保產品責任險納入市場攤位契約中，以維自身及消費者權益。

衛生局提醒，春捲攤商「無投保產品責任險」，消費者若證實因食品中毒就醫，依法可依據「就醫單據（如診斷證明書），針對醫療費用、減少工作收入、精神慰撫金等損害請求賠償」，倘若雙方若無處理共識，可向市府消費者服務中心（專線：1950）申訴尋求協助。