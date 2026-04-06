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春捲中毒受害者恐求償無門 業者未保產品責任險…高市府回應了

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春捲患者檢出沙門氏菌 醫：雞蛋清潔、加熱要完全

中央社／ 台北6日電

高雄市春捲疑食物中毒案，市府衛生局今天表示患者初步驗出沙門氏菌陽性。醫師指出，感染沙門氏菌常見發燒、脫水症狀，免疫力差恐造成敗血症；可能與雞蛋清潔、加熱不完全有關。

高雄市政府衛生局今天傍晚表示，苓雅區正義市場春捲攤疑似食品中毒案件，截至今天下午4時止，累計已有140人就醫，並已有12名患者初步檢驗結果均為沙門氏菌陽性。

根據衛生福利部食品藥物管理署資料，沙門氏菌廣泛存於動物界，主要中毒原因為食用受污染的畜肉、禽肉、鮮蛋、乳品、魚肉煉製品等動物性食品，或豆餡、豆製品等蛋白質含量較高的植物性食品。

食藥署資料指出，沙門氏菌並不耐熱，於60℃加熱20分鐘即可殺滅，不過仍為食品中毒事件常見病原，在世界各地是食品中毒事件的首要或次要原因。歐盟地區在2018年引起沙門氏桿菌感染的主要原因，就是食用「雞蛋與蛋製品」。

台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌今天接受媒體說明，一般來說，洗選蛋較不會有沙門氏菌汙染問題，通常是散裝蛋較容易發生，若未清洗乾淨，或烹調過程加熱不完全，加上適逢清明節賣得量多，一旦發生污染，就可能造成較大規模食物中毒事件。不過詳細事發原因，仍需相關單位進一步釐清。

誤食沙門氏菌，約在4到48小時內會發病。楊振昌說，主要症狀為下痢、腹痛、噁心、嘔吐，並可能造成發燒、脫水等情況，治療以支持性療法為主；不過若為小孩子、年長者或免疫低下者吃下，嚴重恐造成菌血症，須使用抗生素治療。

近日各地天氣逐漸回暖，楊振昌提醒，食物要在買回來或烹調完就盡快吃完，烹調完成後，勿於室溫放置超過2小時，否則容易造成細菌繁殖。

食物中毒 雞蛋 高雄市

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