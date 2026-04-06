非洲豬瘟台灣重列非疫區 雲林：廚餘養豬不能走回頭路

世界動物衛生組織核可，台灣今起恢復非洲豬瘟非疫區。國內養豬最大縣的雲林養豬協會，樂見獲得解套「這是好消息！」，至於未來對於廚餘養豬政策，雲林縣府明確表示不可能走回頭路。養豬協會則認為若黑豬非用廚餘不可，也應由政府主導設立「中央廚房」管控，才可斷絕非洲豬瘟再發生，也可兼顧產業需求。

雲林縣養豬頭數達一百五十二萬頭，占全國最多，今天這項消息傳出，雲林肉品市場因休市，所以解除非洲豬瘟無法反應的豬價，肉品市場總經理黃加安表示，雲林出口豬肉數量不多，解除疫區對價格波動應不會太大，但對台灣養豬整體產業永續發展是有正面幫助的。

至於國內率先全面禁止廚餘養豬的的雲林縣政府，農業處長魏勝德指出，因雲林是養豬大縣，顧及非洲豬瘟帶給產業可能的衝擊，縣長張麗善從二○一八年就任的第一天就布雲林全面禁用廚餘，幾年下來已見成效，顯示這項政策是對的，所以即便疫區獲得除名，但雲林禁用廚餘是絕對不可能走回頭路的，何況中央也將在今年底全面禁用廚餘了。

雲林養豬協會理事長吳英吉則說，解除疫區對整體養豬產業自是件好消息，據了解目前菲律賓極缺豬肉，加上國內豬價仍低迷，維持在每公斤七十五元到八十元之間，處於低檔價位，讓養豬成本頗感吃力，政府應盡速建立出口及穩定市場機制。

至於是否開放廚餘養豬，吳英吉認為，雲林早已禁用廚餘養豬了，只是中北部一些養黑豬的業者可能還需要使用廚餘，他認為禁用是政策，但若業者確有需求，不妨以安全為前提，由縣市政府主導，設立「中央廚房」嚴格蒸煮，以使用者付費原則，統一控管，既可滿足業界需求也可建立安全供料體系，兩全其美。