電鍋煮飯黏鍋底洗到崩潰？ 達人授3招「不沾秘訣」

電鍋是許多台灣家庭必備的煮飯神器，但「飯粒黏鍋底」卻也是不少人的共同困擾，不僅浪費糧食，清洗起來更是費力。近日在Threads上，接連有網友發文求救，抱怨用電鍋煮飯時，黏在鍋底的米量「直逼一碗飯」，好奇到底有什麼小撇步可以不沾內鍋？貼文一出，立刻釣出大批主婦分享實用的防沾黏絕招。

絕招一：物理阻隔法 內鍋底下墊起來

針對最容易燒出厚厚一層鍋巴的傳統電鍋，許多資深愛用者點出，主因在於內鍋直接接觸外鍋底部，導致受熱過度集中。眾人一致推薦的解方是墊高，「底下墊個蒸架試試看，不要讓內鍋直接接觸外鍋，保證不沾」、「墊個架子或墊個一塊錢都可以改善」。

若是擔心家用電鍋的內鍋沾黏，餐飲業網友也強烈推薦使用「飯巾」或是「電鍋專用防焦墊」，不僅能完全阻隔米粒與鍋底的接觸，事後清洗只要連同墊子一起泡水，就能輕鬆洗淨。

絕招二：加料潤滑法 滴少許油飯更香

在煮飯前「加幾滴油」，是許多家庭主婦代代相傳的秘方。不少網友分享：「洗完米後滴幾滴食用油或香油攪拌一下再煮，好用不黏鍋」、「加點油再加點米醋，飯會變得很有光澤」。

不過，也有網友提醒，如果是含有不沾塗層的電子鍋，加油可能會影響內鍋壽命；若擔心此問題，只要確保米洗得夠乾淨（洗3到5次洗去多餘澱粉），也能達到一定的防沾黏效果。

絕招三：黃金悶飯法 鬆飯散水氣是關鍵

最多人點出的防沾黏核心，其實在於「時間管控與步驟」。許多新手會因為飯沒熟而「按第二次煮飯」，這被達人們視為大忌，直言絕對會燒焦。正確的流程應該是：開關跳起後，千萬不要馬上開蓋，必須「悶10到15分鐘」讓米心熟透。

悶完之後，要盡速打開鍋蓋，用飯匙將飯輕輕「切」鬆（切記不能用力攪拌以免澱粉糊化），讓底部的飯翻上來、水氣順利散出。最後一個關鍵動作則是「拔掉電源或關閉保溫功能」，因為持續高溫保溫就是讓底部飯粒乾硬沾黏的元凶。

若最後真的還是不小心黏鍋了，網友也呼籲千萬別拿鋼刷硬嚕，以免破壞內鍋塗層：「只要加水或熱水泡個半小時，不用多久就很好洗了！」