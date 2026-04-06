清明連假收假日…晚間國道零星路段壅塞 僅剩這段「紫爆」

羊肉獨特的風味讓許多老饕愛不釋手，但那股濃烈的「羊騷味」卻也讓不少人望之卻步。營養師林世航指出，羊肉的騷味很難單靠後天的烹調手法完全去除，若想大口吃肉又怕味道太重，建議在源頭選購時就先做好把關。

2026-04-06 18:14