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清明連假收假日…晚間國道零星路段壅塞 僅剩這段「紫爆」

中央社／ 台北6日電
根據國道即時路況顯示，晚間6時左右，國道僅零星路段壅塞，不過國1水上-嘉義呈現「紫爆」時速不到20公里。示意圖。聯合報記者劉明岩／攝影
根據國道即時路況顯示，晚間6時左右，國道僅零星路段壅塞，不過國1水上-嘉義呈現「紫爆」時速不到20公里。示意圖。聯合報記者劉明岩／攝影

今天是清明連假收假日，根據國道即時路況顯示，晚間6時左右，國道僅零星路段壅塞，不過國1水上-嘉義呈現「紫爆」時速不到20公里；國5北返車潮則已經紓解。

交通部高速公路局今天發布新聞稿表示，下午國道壅塞路段包括國1北向水上至民雄；國5北向宜蘭至坪林，其餘路段行車大致順暢，截至下午5時，國道交通量為68.1百萬車公里，預估今日交通量為111百萬車公里，仍在預期範圍。

根據國道即時路況顯示，晚間6時國道僅剩國1水上到民雄路段因車禍事故導致壅塞，其中水上-嘉義時速不到20公里，嘉義-民雄時速也不到40公里。

高公局提醒，近期因春雨明顯，天候易不穩定，提醒民眾開車行駛高速公路時，倘若遇降雨，請開啟頭燈並與前車保持較大安全距離，非必要時避免變換車道，若有較大雨勢嚴重影響行車視線，請放慢車速或考慮改走地方道路，以保護自身及他人安全。

國道 交通部 高速公路 宜蘭 嘉義

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