WOAH核可台灣恢復非洲豬瘟「非疫區」 成亞洲唯一「三大豬病」非疫國

總統府秘書長潘孟安6日在臉書表示，就在今天，世界動物衛生組織（WOAH）正式核可，台灣重新恢復為非洲豬瘟非疫區。這不只是一份認證，更是對台灣防檢疫體系最高的肯定，台灣再次寫下紀錄，穩坐亞洲唯一達成口蹄疫、豬瘟、非洲豬瘟「三大豬病非疫國」地位的國家。

潘孟安提到，在連假即將結束前夕，他想跟大家分享這一個振奮人心的好消息。這份榮耀屬於全體國人，尤其是這段日子以來，日以繼夜守在第一線的防疫英雄、各機關夥伴，以及所有配合防疫措施的豬農朋友們，大家辛苦了。

潘孟安說，回想去年十月發現案例時，防疫團隊第一時間就展現極高的效率，在一個月內達成清零，並透過科學數據與嚴謹的監控，讓國際社會看見台灣應變疫情的韌性。現在，優質的台灣生鮮豬肉準備重返國際舞台，更有底氣向世界推薦台灣的優質農產品。

潘孟安表示，雖然台灣重回非疫區，但防疫工作絕對不能有一絲一毫的鬆懈，他特別提醒大家，面對病毒威脅，邊境防護與國內監測依舊要緊密配合。守護台灣豬、守護滷肉飯，需要每一位國人持續共同努力。不攜帶非法肉品入境、不網購來源不明的肉製品，就是對台灣農業最大的支持。

行政院發言人李慧芝也在臉書表示，非洲豬瘟防疫成果再獲肯定，成為亞洲唯一「三大豬病」非疫國。台灣正式獲世界動物衛生組織（WOAH）核可，恢復為非洲豬瘟自我聲明非疫區，也讓台灣豬重返國際舞台。

李慧芝提到，過去，在中央地方通力合作下，非洲豬瘟疫情在一個月內達成清零目標，今日重獲非疫地位，讓台灣恢復亞洲唯一的口蹄疫、豬瘟、非洲豬瘟「三大豬病非疫國」榮耀。

她感謝防疫英雄的無私奉獻，以及學界及產業界的配合與協助，並指出，未來農業部將維持全國嚴謹的防疫監測機制，與各部會合作強化邊境管制，全面防堵非洲豬瘟病毒入侵國內養豬產業。